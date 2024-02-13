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єВідновлення: 50 жителів Харківщини, чий дім зруйнувала РФ, придбали житло

Суспільство 13:50   13.02.2024
Вікторія Яковенко
єВідновлення: 50 жителів Харківщини, чий дім зруйнувала РФ, придбали житло Фото: Олег Синєгубов

На Харківщині понад 50 жителів придбали нове житло замість зруйнованого окупантами.

«44 квартири та 7 приватних будинків. Загальна вартість придбаної нерухомості складає понад 86 млн грн, з них житловими сертифікатами – коштом держави – сплачено 83,8 млн», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Загалом у межах держпрограми «єВідновлення» жителі регіону подали 28133 заяви для отримання компенсацій. Найбільше заявників із Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Понад 14 тисяч людей вже отримали виплати на ремонт пошкодженого житла, на суму 1,35 млрд грн.

«Станом на зараз у 24 громадах області комісії сформували понад 811 сертифікатів про надання компенсацій за знищене майно на суму 1,14 млрд грн», – додав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 13:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині понад 50 жителів придбали нове житло замість зруйнованого окупантами.".