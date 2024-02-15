Найбільше заяв у «єВідновлення» – від мешканців трьох районів Харківщини

Загалом з початку реалізації програми «єВідновлення» у Харківській області подали 28 133 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла, повідомив директор Департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських.

Найбільше заяв подали жителі Ізюмського, Харківського, Чугуївського районів.

«У межах програми «єВідновлення» 14 321 заявник вже отримав грошову допомогу для дрібного ремонту житла. На загальну суму 1 мільярд 352 мільйони гривень. Наразі вирішили надати компенсації 864 заявникам – це включає 100% вартості ремонту категорії А та 70% вартості ремонту категорії Б, тобто перший платіж. Загальна сума призначених виплат становить 77 мільйонів 840 тисяч гривень», – зазначив Коротковських.

Він пояснив, що для категорії А, дрібного ремонту житла, сума компенсації становить до 200 тисяч гривень. Для категорії В, капітального ремонту житла, сума для ремонту квартир – до 350 тисяч гривень. Виплати на індивідуальні житлові будинки – до 500 тисяч гривень.

«Для проведення ремонту категорії Б людина спочатку отримує 70% авансу. Після того, як вона використала ці 70% на ремонт, повторно викликає комісію для верифікації. Комісія передивляється, чи все було зроблено відповідно до наданого кошторису, якщо все гаразд, то перераховується ще 30%», – сказав Антон Коротовських.

До комісії у 21 громадах надійшло 119 повідомлень про завершення ремонтних робіт категорії А та 32 повідомлення для проведення проміжкової верифікації ремонту категорії Б. Загальна кількість заяв про надання компенсації за знищене майно, що надійшли до Реєстру – 3868.

«У 24 громадах комісії сформували вже 811 сертифікатів з надання компенсації за знищене майно на загальну суму 1 мільярд 146 мільйонів гривень. На сьогодні 51 утримувач компенсації за знищене майно у формі житлового сертифіката придбав житло на території Харківської області на суму 86 мільйонів 70 тисяч гривень. З них оплачено житловими сертифікатами 83 мільйони 853 тисячі гривень», – прокоментував директор Департаменту містобудування та архітектури ХОВА.

Для надання консультативної підтримки заявникам функціонує урядова «гаряча лінія». Громадяни, отримувачі компенсацій, можуть звернутися за номером: 1545 (з 08:00 до 21:00).