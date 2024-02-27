Нове житло придбали понад 80 жителів Харківщини, чиї будинки знищила РФ
Фото: Олег Синєгубов
Понад 80 жителів Харківщини придбали нове житло замість зруйнованого окупантами у межах держпрограми «єВідновлення».
Зокрема, 82 заявники використали сертифікати й придбали 71 квартиру та 11 приватних житлових будинків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«У межах держпрограми продовжується опрацювання заяв на компенсацію. Загалом їх надійшло 4 147, з них сформували вже 1 014 сертифікатів на суму 1,45 млрд грн. Водночас за пошкоджене майно майже 15 тисяч людей отримали 1,40 млрд грн компенсацій». – додав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, дома, жители, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 16:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 80 жителів Харківщини придбали нове житло замість зруйнованого окупантами у межах держпрограми «єВідновлення».".