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Нове житло придбали понад 80 жителів Харківщини, чиї будинки знищила РФ

Суспільство 16:57   27.02.2024
Вікторія Яковенко
Нове житло придбали понад 80 жителів Харківщини, чиї будинки знищила РФ Фото: Олег Синєгубов

Понад 80 жителів Харківщини придбали нове житло замість зруйнованого окупантами у межах держпрограми «єВідновлення».

Зокрема, 82 заявники використали сертифікати й придбали 71 квартиру та 11 приватних житлових будинків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У межах держпрограми продовжується опрацювання заяв на компенсацію. Загалом їх надійшло 4 147, з них сформували вже 1 014 сертифікатів на суму 1,45 млрд грн. Водночас за пошкоджене майно майже 15 тисяч людей отримали 1,40 млрд грн компенсацій». – додав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 80 жителів Харківщини придбали нове житло замість зруйнованого окупантами у межах держпрограми «єВідновлення».".