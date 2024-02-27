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Терехов сделал «осторожные» выводы по отопительному сезону в Харькове

Общество 13:09   27.02.2024
Виктория Яковенко
Терехов сделал «осторожные» выводы по отопительному сезону в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал, как в Харькове проходит отопительный сезон.

«Действительно, предварительно и очень осторожно нужно делать выводы по отопительному сезону. Потому что отопительный сезон еще не завершен. Мы очень мощно проходим отопительный сезон за, что я очень благодарен всем нашим коммунальным КП, «ХТС». Мы очень серьезно готовились к отопительному сезону и будем начинать готовиться к следующему отопительному сезону. Нам удалось переложить, по подготовке к отопительному сезону, 220 км магистрали, построить 40 автономных котельных, оснастить это все генераторами. Мы серьезно готовились», – сказал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 13:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал, как в Харькове проходит отопительный сезон.".