Терехов сделал «осторожные» выводы по отопительному сезону в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал, как в Харькове проходит отопительный сезон.
«Действительно, предварительно и очень осторожно нужно делать выводы по отопительному сезону. Потому что отопительный сезон еще не завершен. Мы очень мощно проходим отопительный сезон за, что я очень благодарен всем нашим коммунальным КП, «ХТС». Мы очень серьезно готовились к отопительному сезону и будем начинать готовиться к следующему отопительному сезону. Нам удалось переложить, по подготовке к отопительному сезону, 220 км магистрали, построить 40 автономных котельных, оснастить это все генераторами. Мы серьезно готовились», – сказал мэр.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 13:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал, как в Харькове проходит отопительный сезон.".