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Терехов зробив «обережні» висновки щодо опалювального сезону в Харкові

Суспільство 13:09   27.02.2024
Вікторія Яковенко
Терехов зробив «обережні» висновки щодо опалювального сезону в Харкові Фото: Харківська міськрада

В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов прокоментував, як у Харкові проходить опалювальний сезон.

«Дійсно, попередньо і дуже обережно потрібно робити висновки щодо опалювального сезону. Бо, опалювальний сезон ще не завершений. Ми дуже потужно проходимо опалювальний сезон за, що я дуже вдячний всім нашим комунальним КП, «ХТМ». Ми дуже серйозні готувались до опалювального сезону і будемо розпочинати готуватися до наступного опалювального сезону. Нам вдалося перекласти, щодо підготовки до опалювального сезону, 220 км магістралі, збудувати 40 автономних котелень, оснастити це все генераторами. Ми серйозно готувалися», – сказав мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 13:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов прокоментував, як у Харкові проходить опалювальний сезон.".