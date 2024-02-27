Терехов зробив «обережні» висновки щодо опалювального сезону в Харкові
Фото: Харківська міськрада
В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов прокоментував, як у Харкові проходить опалювальний сезон.
«Дійсно, попередньо і дуже обережно потрібно робити висновки щодо опалювального сезону. Бо, опалювальний сезон ще не завершений. Ми дуже потужно проходимо опалювальний сезон за, що я дуже вдячний всім нашим комунальним КП, «ХТМ». Ми дуже серйозні готувались до опалювального сезону і будемо розпочинати готуватися до наступного опалювального сезону. Нам вдалося перекласти, щодо підготовки до опалювального сезону, 220 км магістралі, збудувати 40 автономних котелень, оснастити це все генераторами. Ми серйозно готувалися», – сказав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 13:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов прокоментував, як у Харкові проходить опалювальний сезон.".