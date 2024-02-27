Ми зовсім по-іншому укріплені сьогодні – Терехов про ІПсО росіян щодо Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов знову прокоментував різні чутки росіян. Зокрема про те, що керівництво міста нібито «готується втекти з міста».

«Ми у Харкові. Це чудове, славетне місто, місто-Герой. Воно було, є і буде українським містом. Ці фейки, які поширюються російськими ЗМІ – це ІПсО, яка по їхньому розумінню хоче привести людей у Харкові до хвилювань, але це неможливо, харків’яни згуртовані, підтримують наші ЗСУ і ми як два роки тому відстояли наше славетне місто, так і сьогодні ми працюємо і будемо відстоювати своє місто. Тим паче ми зовсім по-іншому укріплені сьогодні, зовсім по-іншому працюють наші військові», – зазначив мер в етері нацмарафону.

Нагадаємо, низка російських Telegram-каналів опублікувала тексти, що керівництво Харкова нібито «готується втекти з міста». У Центрі протидії дезінформації РНБО України наголосили: ці публікації є ворожою ІПсО. Обґрунтуванням у ворожих повідомленнях зазначається, що нібито керівництво Харківської міськради на чолі з мером Ігорем Тереховим «терміново» виділило гроші на ремонт дороги у бік селища Коротич і міста Люботин. Ворожі публікації раніше прокоментував мер Ігор Терехов.