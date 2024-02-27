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«Мы совсем по-другому укреплены сегодня» — Терехов об ИПсО россиян про Харьков

Общество 12:55   27.02.2024
Виктория Яковенко
«Мы совсем по-другому укреплены сегодня» — Терехов об ИПсО россиян про Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов снова прокомментировал разные слухи россиян. В частности о том, что руководство города якобы «готовится бежать из города».

«Мы в Харькове. Это замечательный, славный город, город-Герой. Он был, есть и будет украинским городом. Эти фейки, которые распространяются по российским СМИ – это ИПсО, которая по их пониманию хочет привести людей в Харькове к волнениям, но это невозможно, харьковчане сплоченные, поддерживают наши ВСУ и мы как два года назад отстояли наш славный город, так и сегодня мы работаем и будем отстаивать свой город. Тем более мы совсем по-другому укреплены сегодня, совсем по-другому работают наши военные», — отметил мэр в эфире нацмарафона.

Напомним, ряд российских Telegram-каналов опубликовал тексты, что руководство Харькова якобы «готовится сбежать из города». В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины отметили: эти публикации являются вражеской ИПсО. В качестве обоснования во вражеских сообщениях указывается, что якобы руководство Харьковского горсовета во главе с мэром Игорем Тереховым «срочно» выделило деньги на ремонт дороги в сторону поселка Коротич и города Люботин. Вражеские публикации ранее прокомментировал мэр Игорь Терехов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов снова прокомментировал разные слухи россиян. В частности о том, что руководство города якобы «готовится бежать из города».".