«Мы совсем по-другому укреплены сегодня» — Терехов об ИПсО россиян про Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов снова прокомментировал разные слухи россиян. В частности о том, что руководство города якобы «готовится бежать из города».
«Мы в Харькове. Это замечательный, славный город, город-Герой. Он был, есть и будет украинским городом. Эти фейки, которые распространяются по российским СМИ – это ИПсО, которая по их пониманию хочет привести людей в Харькове к волнениям, но это невозможно, харьковчане сплоченные, поддерживают наши ВСУ и мы как два года назад отстояли наш славный город, так и сегодня мы работаем и будем отстаивать свой город. Тем более мы совсем по-другому укреплены сегодня, совсем по-другому работают наши военные», — отметил мэр в эфире нацмарафона.
Напомним, ряд российских Telegram-каналов опубликовал тексты, что руководство Харькова якобы «готовится сбежать из города». В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины отметили: эти публикации являются вражеской ИПсО. В качестве обоснования во вражеских сообщениях указывается, что якобы руководство Харьковского горсовета во главе с мэром Игорем Тереховым «срочно» выделило деньги на ремонт дороги в сторону поселка Коротич и города Люботин. Вражеские публикации ранее прокомментировал мэр Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов снова прокомментировал разные слухи россиян. В частности о том, что руководство города якобы «готовится бежать из города».".