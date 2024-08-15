Live
  • Чт 15.08.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.33
  • EUR 45.55

В районе Липцев есть случаи отказа россиян выполнять задачи – ОТГВ «Харьков»

Общество 11:10   15.08.2024
Виктория Яковенко
В районе Липцев есть случаи отказа россиян выполнять задачи – ОТГВ «Харьков» Фото: ОТГВ «Харьков»

На Харьковщине в районе населенного пункта Липцы отмечают случаи отказа личного состава военных РФ выполнять боевые и специальные задачи, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«В районе Липцев наблюдается перемещение групп 2-го мотострелкового батальона 7-го мотострелкового полка противника с целью проведения внутренней ротации. В этом же районе враг осуществляет единичное перемещение личного состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с целью проведения эвакуационных мероприятий и мер логистического обеспечения», — добавили защитники.

Отмечается, что в районе Глубокого противник провел перегруппировку и подготовку к штурмовым действиям. Вблизи Старицы оккупанты пытаются обустраивать оборонительные позиции. А в Волчанске отмечены единичные перемещения противника в центре города с целью продолжения штурмовых действий. Также оккупанты продолжают проводить воздушную разведку.

«Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 96 человек. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 70 единиц вооружения и военной техники, в том числе: 1 танк, 5 ББМ, 5 артсистем, 9 авто, 7 единиц специальной техники, 43 БпЛА», — говорится в сообщении.

Читайте также: Враг на Харьковщине недополучает резервы — воин о влиянии ситуации на Курщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Вблизи Харькова раздаются взрывы, нужно быть осторожными» — Терехов
«Вблизи Харькова раздаются взрывы, нужно быть осторожными» — Терехов
15.08.2024, 09:20
Днем пойдет дождь. Какой будет погода 15 августа в Харькове и области
Днем пойдет дождь. Какой будет погода 15 августа в Харькове и области
14.08.2024, 20:16
Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий
Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий
13.08.2024, 10:21
В ISW заявили о продвижении войск РФ на севере Харьковщины (карта)
В ISW заявили о продвижении войск РФ на севере Харьковщины (карта)
15.08.2024, 07:21
Главные новости Харькова 15.08: фронт, Терехов о подготовке к учебному году
Главные новости Харькова 15.08: фронт, Терехов о подготовке к учебному году
15.08.2024, 11:15
В районе Липцев есть случаи отказа россиян выполнять задачи – ОТГВ «Харьков»
В районе Липцев есть случаи отказа россиян выполнять задачи – ОТГВ «Харьков»
15.08.2024, 11:10

Новости по теме:


Вы читали новость: «В районе Липцев есть случаи отказа россиян выполнять задачи – ОТГВ «Харьков»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в районе населенного пункта Липцы отмечают случаи отказа личного состава военных РФ выполнять боевые и специальные задачи, сообщили в ОТГВ «Харьков».".