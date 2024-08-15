В районе Липцев есть случаи отказа россиян выполнять задачи – ОТГВ «Харьков»

На Харьковщине в районе населенного пункта Липцы отмечают случаи отказа личного состава военных РФ выполнять боевые и специальные задачи, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«В районе Липцев наблюдается перемещение групп 2-го мотострелкового батальона 7-го мотострелкового полка противника с целью проведения внутренней ротации. В этом же районе враг осуществляет единичное перемещение личного состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с целью проведения эвакуационных мероприятий и мер логистического обеспечения», — добавили защитники.

Отмечается, что в районе Глубокого противник провел перегруппировку и подготовку к штурмовым действиям. Вблизи Старицы оккупанты пытаются обустраивать оборонительные позиции. А в Волчанске отмечены единичные перемещения противника в центре города с целью продолжения штурмовых действий. Также оккупанты продолжают проводить воздушную разведку.

«Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 96 человек. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 70 единиц вооружения и военной техники, в том числе: 1 танк, 5 ББМ, 5 артсистем, 9 авто, 7 единиц специальной техники, 43 БпЛА», — говорится в сообщении.