У районі Липців є випадки відмови росіян виконувати завдання – ОТУВ «Харків»

На Харківщині в районі населеного пункту Липці відмічають випадки відмови особового складу військових РФ виконувати бойові та спеціальні завдання, повідомили в ОТУВ «Харків».

«В районі Липців спостерігається переміщення груп 2-го мотострілецького батальйону 7-го мотострілецького полку противника з метою проведення внутрішньої ротації. В цьому ж районі ворог здійснює поодиноке переміщення особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу з метою проведення евакуаційних заходів та заходів логістичного забезпечення», – додали захисники.

Зазначається, що в районі Глибокого противник провів перегрупування та здійснює підготовку до штурмових дій. Поблизу Стариці окупанти намагаються облаштовувати оборонні позиції. А у Вовчанську відмічені поодинокі переміщення противника у центрі міста з метою продовження штурмових дій. Також окупанти продовжують проводити повітряну розвідку.

«Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 96 осіб. Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 70 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 1 танк, 5 ББМ, 5 артсистем, 9 авто, 7 одиниць спеціальної техніки, 43 БпЛА», – йдеться у повідомленні.