На Харківщині розбили спостережний пункт і бліндаж росіян (відео)
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили бліндаж та спостережний пункт окупантів на Харківщині.
«В об’єктив прикордонників-аеророзвідників потрапив ворожий бліндаж та спостережний пункт окупантів. В результаті, від ударних дронів прикордонників позиції загарбників зазнали вогневих уражень. Втрати противника уточнюються», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блиндаж, оккупанті, пограничники, пункт, россиян, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили бліндаж та спостережний пункт окупантів на Харківщині.".