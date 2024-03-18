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На Харківщині розбили спостережний пункт і бліндаж росіян (відео)

Суспільство 15:54   18.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині розбили спостережний пункт і бліндаж росіян (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили бліндаж та спостережний пункт окупантів на Харківщині.

«В об’єктив прикордонників-аеророзвідників потрапив ворожий бліндаж та спостережний пункт окупантів. В результаті, від ударних дронів прикордонників позиції загарбників зазнали вогневих уражень. Втрати противника уточнюються», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили бліндаж та спостережний пункт окупантів на Харківщині.".