На Харківщині розбили спостережний пункт і бліндаж росіян (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили бліндаж та спостережний пункт окупантів на Харківщині.

«В об’єктив прикордонників-аеророзвідників потрапив ворожий бліндаж та спостережний пункт окупантів. В результаті, від ударних дронів прикордонників позиції загарбників зазнали вогневих уражень. Втрати противника уточнюються», – повідомили у Державній прикордонній службі України.