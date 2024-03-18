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Тіло харків’янина у річці Тиса виявили прикордонники Румунії (відео)

Суспільство 13:41   18.03.2024
Вікторія Яковенко
Тіло харків’янина у річці Тиса виявили прикордонники Румунії (відео) Фото: ДПСУ

На Закарпатті в річці Тиса виявили тіло 33-річного харків’янина.

«Інформацію про виявлення у річці Тиса тіла людини прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону отримали учора від своїх румунських колег», – повідомили у Державній прикордонній службі.

За їхніми даними, із початку повномасштабного вторгнення РФ це вже 22 випадок загибелі під час спроби подолання річки, якою пролягає кордон з Румунією.

Прикордонники зазначили, що перепливати цю річку небезпечно. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров’ю.

Читайте також: Танцюрист із Харкова хотів переплисти річку Тису, щоб потрапити до Німеччини

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 13:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Закарпатті в річці Тиса виявили тіло 33-річного харків’янина.".