Тіло харків’янина у річці Тиса виявили прикордонники Румунії (відео)

На Закарпатті в річці Тиса виявили тіло 33-річного харків’янина.

«Інформацію про виявлення у річці Тиса тіла людини прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону отримали учора від своїх румунських колег», – повідомили у Державній прикордонній службі.

За їхніми даними, із початку повномасштабного вторгнення РФ це вже 22 випадок загибелі під час спроби подолання річки, якою пролягає кордон з Румунією.

Прикордонники зазначили, що перепливати цю річку небезпечно. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров’ю.