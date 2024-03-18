Тіло харків’янина у річці Тиса виявили прикордонники Румунії (відео)
Фото: ДПСУ
На Закарпатті в річці Тиса виявили тіло 33-річного харків’янина.
«Інформацію про виявлення у річці Тиса тіла людини прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону отримали учора від своїх румунських колег», – повідомили у Державній прикордонній службі.
За їхніми даними, із початку повномасштабного вторгнення РФ це вже 22 випадок загибелі під час спроби подолання річки, якою пролягає кордон з Румунією.
Прикордонники зазначили, що перепливати цю річку небезпечно. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров’ю.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: переплыть, пограчники, румыния, тело, тиса, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Закарпатті в річці Тиса виявили тіло 33-річного харків’янина.".