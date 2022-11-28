Танцюрист із Харкова хотів переплисти річку Тису, щоб потрапити до Німеччини

Прикордонники Закарпаття затримали 19-річного танцівника з Харкова, який планував перетнути державний кордон водою, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Затриманий 19-річний харків’янин не зміг пояснити, чому опинився на кордоні, але зізнався, що планував перетнути його та річку Тису. Кінцевою метою незаконної подорожі хлопця мала стати Німеччина, де, за словами юнака, днями мають пройти змагання зі спортивних бальних танців.



Щоб дістатися Німеччини, танцівник познайомився з ділками, які за 2500 доларів США пообіцяли йому безперешкодний перетин кордону річкою. Про небезпеку та кількість потопаючих у Тисі переправники промовчали.

Наразі високогірні райони Закарпаття вже вкриті снігом. Температура повітря нижче 0°C. Рівень води у річках високий зі стрімкими течіями. Незаконний перетин кордону за таких умов може призвести до загибелі.

Рідні юнаки теж не знали нічого про його наміри. Наразі оперативники загону встановлюють коло причетних до незаконного перетину кордону.