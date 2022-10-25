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Харків’янин намагався бігти через кордон до Угорщини, але попався

Події 11:38   25.10.2022
Олексій Наумов
Харків’янин намагався бігти через кордон до Угорщини, але попався

На Західній Україні продовжують ловити жителів Харківщини, які намагаються подолати заборону на виїзд за кордон, запроваджену в країні разом із військовим станом та загальною мобілізацією.

“Мешканця Харкова, який намагався незаконно потрапити до Угорщини, затримали вчора ввечері військовослужбовці відділу прикордонної служби “Косіно” Мукачівського загону”, – повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як виявилося, 21-річний хлопець не просто втікав від потенційної мобілізації, а ще й перебуває в розшуку за статтею “Розбій”.

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    • “Під час патрулювання, близько 21 години прикордонний наряд відділення “Велика Бийгань” побачив на відстані 10 метрів до кордону невідомого чоловіка. Молодик не зміг пояснити мету свого перебування у прикордонні. У наплічнику чоловіка знаходились грошові кошти, особисті речі та змінний одяг”, – повідомили подробиці прикордонники.

    Речі затриманого на кордоні харків'янина

    Затриманого вони передали поліції.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 11:38;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин намагався бігти через кордон до Угорщини, але попався".