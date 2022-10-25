Харків’янин намагався бігти через кордон до Угорщини, але попався

На Західній Україні продовжують ловити жителів Харківщини, які намагаються подолати заборону на виїзд за кордон, запроваджену в країні разом із військовим станом та загальною мобілізацією.

“Мешканця Харкова, який намагався незаконно потрапити до Угорщини, затримали вчора ввечері військовослужбовці відділу прикордонної служби “Косіно” Мукачівського загону”, – повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як виявилося, 21-річний хлопець не просто втікав від потенційної мобілізації, а ще й перебуває в розшуку за статтею “Розбій”.

“Під час патрулювання, близько 21 години прикордонний наряд відділення “Велика Бийгань” побачив на відстані 10 метрів до кордону невідомого чоловіка. Молодик не зміг пояснити мету свого перебування у прикордонні. У наплічнику чоловіка знаходились грошові кошти, особисті речі та змінний одяг”, – повідомили подробиці прикордонники.

Затриманого вони передали поліції.