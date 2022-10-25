Харьковчанин пытался бежать через границу в Венгрию, но попался

На Западной Украине продолжают ловить жителей Харьковщины, которые пытаются преодолеть запрет на выезд за границу, введенный в стране вместе с военным положением и всеобщей мобилизацией.

«Жителя Харькова, пытавшегося незаконно попасть в Венгрию, задержали вчера вечером военнослужащие отдела пограничной службы «Косино» Мукачевского отряда», — сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как оказалось, 21-летний парень не просто бежал от потенциальной мобилизации, а еще и находится в розыске по статье «Разбой».

«Во время патрулирования около 21 часа пограничный наряд отделения «Большая Бойгань» увидел на расстоянии 10 метров до границы неизвестного мужчину. Молодой человек не смог объяснить цель своего пребывания в пограничном районе. В рюкзаке мужчины находились денежные средства, личные вещи и сменная одежда», — сообщили подробности пограничники.

Задержанного они передали полиции.