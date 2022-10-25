Харьковчанин пытался бежать через границу в Венгрию, но попался
На Западной Украине продолжают ловить жителей Харьковщины, которые пытаются преодолеть запрет на выезд за границу, введенный в стране вместе с военным положением и всеобщей мобилизацией.
«Жителя Харькова, пытавшегося незаконно попасть в Венгрию, задержали вчера вечером военнослужащие отдела пограничной службы «Косино» Мукачевского отряда», — сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Как оказалось, 21-летний парень не просто бежал от потенциальной мобилизации, а еще и находится в розыске по статье «Разбой».
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«Во время патрулирования около 21 часа пограничный наряд отделения «Большая Бойгань» увидел на расстоянии 10 метров до границы неизвестного мужчину. Молодой человек не смог объяснить цель своего пребывания в пограничном районе. В рюкзаке мужчины находились денежные средства, личные вещи и сменная одежда», — сообщили подробности пограничники.
Задержанного они передали полиции.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 11:38;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин пытался бежать через границу в Венгрию, но попался".