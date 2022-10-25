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Харьковчанин пытался бежать через границу в Венгрию, но попался

Происшествия 11:38   25.10.2022
Алексей Наумов
Харьковчанин пытался бежать через границу в Венгрию, но попался

На Западной Украине продолжают ловить жителей Харьковщины, которые пытаются преодолеть запрет на выезд за границу, введенный в стране вместе с военным положением и всеобщей мобилизацией.

«Жителя Харькова, пытавшегося незаконно попасть в Венгрию, задержали вчера вечером военнослужащие отдела пограничной службы «Косино» Мукачевского отряда», — сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как оказалось, 21-летний парень не просто бежал от потенциальной мобилизации, а еще и находится в розыске по статье «Разбой».

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    • «Во время патрулирования около 21 часа пограничный наряд отделения «Большая Бойгань» увидел на расстоянии 10 метров до границы неизвестного мужчину. Молодой человек не смог объяснить цель своего пребывания в пограничном районе. В рюкзаке мужчины находились денежные средства, личные вещи и сменная одежда», — сообщили подробности пограничники.

    Вещи задержанного на границе харьковчанина

    Задержанного они передали полиции.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 11:38;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин пытался бежать через границу в Венгрию, но попался".