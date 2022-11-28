Танцор из Харькова хотел переплыть реку Тису, чтобы попасть в Германию
Пограничники Закарпатья задержали 19-летнего танцовщика из Харькова, который планировал пересечь государственную границу вплавь, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Задержанный 19-летний харьковчанин не смог объяснить, почему оказался на границе, но сознался, что планировал пересечь ее и реку Тиса. Конечной целью незаконного путешествия парня должна была стать Германия, где, по словам юноши, на днях должны пройти соревнования по спортивным бальным танцам.
Чтобы добраться до Германии, танцовщик познакомился с дельцами, которые за 2500 долларов США пообещали ему беспрепятственное пересечение границы по реке. Об опасности и количестве утопающих в Тисе переправчики умолчали.
В настоящее время высокогорные районы Закарпатья уже покрыты снегом. Температура воздуха ниже 0°C. Уровень воды в реках высокий с стремительными течениями. Незаконное пересечение границы при таких условиях может привести к гибели.
Родные юноши тоже не знали ничего о его намерениях. В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг причастных к незаконному пересечению границы.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 14:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники Закарпатья задержали 19-летнего танцовщика из Харькова, который планировал пересечь государственную границу вплавь, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.".