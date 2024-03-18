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Тело харьковчанина в реке Тиса обнаружили пограничники Румынии (видео)

Общество 13:41   18.03.2024
Виктория Яковенко
Тело харьковчанина в реке Тиса обнаружили пограничники Румынии (видео) Фото: ГПСУ

На Закарпатье в реке Тиса обнаружили тело 33-летнего харьковчанина.

«Информацию об обнаружении в реке Тиса тела человека пограничники отдела «Тячев» Мукачевского отряда получили вчера от своих румынских коллег», — сообщили в Государственной пограничной службе.

По их данным, с начала полномасштабного вторжения РФ это уже 22 случай гибели при попытке преодоления реки, которой пролегает граница с Румынией.

Пограничники отметили, что переприплывать реку опасно. Острые камни, корневища и остатки деревьев, стремительное и холодное течение могут нанести вред жизни и здоровью.

Читайте также: Танцор из Харькова хотел переплыть реку Тису, чтобы попасть в Германию

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Закарпатье в реке Тиса обнаружили тело 33-летнего харьковчанина.".