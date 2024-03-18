Тело харьковчанина в реке Тиса обнаружили пограничники Румынии (видео)

На Закарпатье в реке Тиса обнаружили тело 33-летнего харьковчанина.

«Информацию об обнаружении в реке Тиса тела человека пограничники отдела «Тячев» Мукачевского отряда получили вчера от своих румынских коллег», — сообщили в Государственной пограничной службе.

По их данным, с начала полномасштабного вторжения РФ это уже 22 случай гибели при попытке преодоления реки, которой пролегает граница с Румынией.

Пограничники отметили, что переприплывать реку опасно. Острые камни, корневища и остатки деревьев, стремительное и холодное течение могут нанести вред жизни и здоровью.