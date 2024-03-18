Тело харьковчанина в реке Тиса обнаружили пограничники Румынии (видео)
Фото: ГПСУ
На Закарпатье в реке Тиса обнаружили тело 33-летнего харьковчанина.
«Информацию об обнаружении в реке Тиса тела человека пограничники отдела «Тячев» Мукачевского отряда получили вчера от своих румынских коллег», — сообщили в Государственной пограничной службе.
По их данным, с начала полномасштабного вторжения РФ это уже 22 случай гибели при попытке преодоления реки, которой пролегает граница с Румынией.
Пограничники отметили, что переприплывать реку опасно. Острые камни, корневища и остатки деревьев, стремительное и холодное течение могут нанести вред жизни и здоровью.
Читайте также: Танцор из Харькова хотел переплыть реку Тису, чтобы попасть в Германию
Популярно
- Категории: Общество, Харьков; Теги: переплыть, пограчники, румыния, тело, тиса, харьковчанин;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Тело харьковчанина в реке Тиса обнаружили пограничники Румынии (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Закарпатье в реке Тиса обнаружили тело 33-летнего харьковчанина.".