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Допомагав «роскосмосу» запускати супутники-шпигуни: вирок харків’янину

Суспільство 16:44   14.07.2026
Вікторія Яковенко
Допомагав «роскосмосу» запускати супутники-шпигуни: вирок харків’янину Фото: Владислав Абдула

10 років тюрми волі з конфіскацією майна – такий вирок суд призначив жителю Харкова. Правоохоронці довели, що він  працював на військово-космічні сили РФ та виправдовував російське вторгнення в Україну.

Засуджений – 49-річний харків’янин, який працював гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни «Кондор-ФКА» та «Обзор-Р», повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Правоохоронці уточнили, що росіяни використовують дані космічні системи для виявлення актуальних геолокацій СОУ, коригування ворожого вогню та ведення розвідки.

«Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники, фігурант уклав відповідні договори з корпорацією «роскосмос». Згідно із підписаним документом, фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил рф. Всі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в росії віддавав через чати у месенджерах», – встановили силовики.

Крім цього, додають в СБУ, фігурант виправдовував агресію РФ проти України. Відповідальність він перекладав з країни-агресорки на країни НАТО, мріяв про захоплення Харкова та цинічно називав окупацію частини України російськими військами «визволенням».

Силовики затримали чоловіка у жовтні 2024 року. Під час обшуків у нього вилучили російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами, а також бойову гранату Ф-1, яку він зберігав у серверній шафі свого комп’ютера.

Суд визнав його винним у пособництві державі-агресорці, колабораційній діяльності, виправдовування збройної агресії РФ та незаконному придбанні й зберіганні боєприпасів, додали в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловіка засудили до 10 років тюрми з конфіскацією майна. До того ж, суд позбавив його права ще протягом 11 років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування та наданням публічних послуг.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 років тюрми волі з конфіскацією майна – такий вирок суд призначив жителю Харкова.".