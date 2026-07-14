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Ножицями вдарила знайомого у груди: інцидент на вулиці міста на Харківщині

Суспільство 14:44   14.07.2026
Вікторія Яковенко
Ножицями вдарила знайомого у груди: інцидент на вулиці міста на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці вручили підозру жінці, яка, за даними слідства, металевими ножицями вдарила у груди знайомого.

Інформацію про подію, що сталася біля одного з будинків у місті Слобожанське правоохоронці отримали 11 липня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Попередньо встановлено, що на вулиці між 26-річною місцевою мешканкою та знайомим виник раптовий конфлікт. Під час сварки жінка вдарила чоловіка металевими ножицями в груди”, – зазначили правоохоронці.

Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували. Медики діагностували у нього тяжкі поранення, його життя вдалося врятували.

Правоохоронці затримали фігурантку. Їй повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство. Якщо провину доведуть, жінці загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, 11 липня близько опівночі у місті Слобожанському між двома чоловіками виник конфлікт. Копи встановили, що під час сварки п’яний 44-річний місцевий житель завдав ножового поранення 27-річному чоловіку. Потерпілого шпиталізували. Фігуранту вручили підозру.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 14:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вручили підозру жінці, яка, за даними слідства, металевими ножицями вдарила у груди знайомого.".