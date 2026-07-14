Ножицями вдарила знайомого у груди: інцидент на вулиці міста на Харківщині

Правоохоронці вручили підозру жінці, яка, за даними слідства, металевими ножицями вдарила у груди знайомого.

Інформацію про подію, що сталася біля одного з будинків у місті Слобожанське правоохоронці отримали 11 липня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Попередньо встановлено, що на вулиці між 26-річною місцевою мешканкою та знайомим виник раптовий конфлікт. Під час сварки жінка вдарила чоловіка металевими ножицями в груди”, – зазначили правоохоронці.

Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували. Медики діагностували у нього тяжкі поранення, його життя вдалося врятували.

Правоохоронці затримали фігурантку. Їй повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство. Якщо провину доведуть, жінці загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, 11 липня близько опівночі у місті Слобожанському між двома чоловіками виник конфлікт. Копи встановили, що під час сварки п’яний 44-річний місцевий житель завдав ножового поранення 27-річному чоловіку. Потерпілого шпиталізували. Фігуранту вручили підозру.