Помогал «роскосмосу» запускать спутники-шпионы: приговор харьковчанину

10 лет тюрьмы с конфискацией имущества – такой приговор суд назначил жителю Харькова. Правоохранители доказали, что он работал на военно-космические силы РФ и оправдывал российское вторжение в Украину.

Осужденный – 49-летний харьковчанин, работавший гендиректором российской компании, настраивающий спутники-шпионы «Кондор-ФКА» и «Обзор-Р», сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Правоохранители уточнили, что россияне используют данные космические системы для выявления актуальных геолокаций СОУ, корректировки вражеского огня и разведки.

«Чтобы откалибровать и наладить российские спутники, фигурант заключил соответствующие договоры с корпорацией «роскосмос». Согласно подписанному документу, фигурант распорядился передать испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил рф. Все необходимые документы подрядчик подписывал по электронной почте, а указания подчиненным в рф отдавал через чаты в мессенджерах», — установили силовики.

Кроме того, добавляют в СБУ, фигурант оправдывал агрессию РФ против Украины. Ответственность он переводил со страны-агрессора на страны НАТО, мечтал о захвате Харькова и цинично называл оккупацию Украины российскими войсками «освобождением».

Силовики задержали мужчину в октябре 2024 года. Во время обысков у него изъяли российский паспорт, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами, а также боевую гранту Ф-1, которую он хранил в серверном шкафу своего компьютера.

Суд признал его виновным в пособничестве государству-агрессору, коллаборационной деятельности, оправданию вооруженной агрессии РФ и незаконному приобретению и хранению боеприпасов, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. К тому же суд лишил его права еще в течение 11 лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления и предоставлением публичных услуг.