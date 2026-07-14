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Розікрали 10,4 млн на ремонті Трипільської й Зміївської ТЕС: кого підозрюють

Суспільство 13:36   14.07.2026
Вікторія Яковенко
Розікрали 10,4 млн на ремонті Трипільської й Зміївської ТЕС: кого підозрюють

Закупили старі труби, а представили як нові – СБУ викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівель матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС у Київській та Харківській областях.

За даними правоохоронців, до організації оборудки причетні начальник одного з департаментів ПАТ «Центренерго» та двоє його спільників – власники афілійованих приватних компаній-постачальників.

схема на ремонте ТЭС на Киевщине и Харьковщине

схема на ремонте ТЭС на Киевщине и Харьковщине

схема на ремонте ТЭС на Киевщине и Харьковщине

«Для реалізації схеми посадовець уклав договір з підрядниками на постачання труб для робіт на енергооб’єктах. Але замість передбаченої тендерними процедурами нової продукції 2024–2025 років виробництва, фігуранти закупили старі неякісні труби, які зберігалися на відкритому складі. Щоб приховати справжній рік виготовлення і походження товару, ділки нанесли на нього фальшиве маркування та «представили» як новий. А «зекономлені» гроші розподілили між собою», – зазначили в СБУ.

Правоохоронці підкреслюють: використання застарілих матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ключових теплових електростанцій України, особливо під час підготовки до нового опалювального сезону.

За висновком експертизи, збитки ПАТ «Центренерго» від постачання труб, що не відповідають вимогам ДСТУ, становлять 10,4 млн грн, повідомили в Офісі генпрокурора України.

схема на ремонте ТЭС на Киевщине и Харьковщине

схема на ремонте ТЭС на Киевщине и Харьковщине

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці виявили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документацію із доказами.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за декількома статтями ККУ: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, підроблення документів та зловживання владою або службовим становищем.

Якщо провину доведуть, їм загрожує до 12 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 13:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Закупили старі труби, а представили як нові – СБУ викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівель матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС".