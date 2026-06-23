Збитки – 8 млн: хто “нажився” на захисті Зміївської ТЕС, встановила СБУ

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцям енергосектору, які, за даними слідства, привласнили понад 8 млн грн під час будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС на Харківщині.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігуранти – 54-річний начальник дільниці одного з промислових підприємств енергетичного сектору, а також 60-річний директор приватної компанії-підрядника, яку залучили до реалізації проєкту.

“Встановлено, що у грудні 2024 року між теплоелектростанцією та підрядною організацією було укладено договір на виконання робіт для захисту ТЕС, загальна вартість яких становила понад 245 млн грн. За даними слідства, учасники оборудки внесли недостовірні відомості до технічної документації та організували використання бетонної суміші, яка не відповідала встановленим проєктним та технічним вимогам”, – з’ясували правоохоронці.

Внаслідок цього держбюджету було завдано збитків на суму 8,1 млн грн, кажуть силовики.

Правоохоронці провели 11 обшуків вдома у фігурантів та у приміщеннях підприємств. Вилучено: фінансово-господарську документацію, технічні матеріали та інші докази злочину, кажуть в СБУ.

Обом чоловікам повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ), додали в Харківській обласній прокуратурі. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 12 років тюрми.

Слідчі дії тривають.