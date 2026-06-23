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Вранці ворожі БпЛА атакували Харків: прокуратура про наслідки (фото)

Події 12:26   23.06.2026
Вікторія Яковенко
Вранці ворожі БпЛА атакували Харків: прокуратура про наслідки (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

23 червня по Харкову вдарили два БпЛА типу «Молния». Внаслідок обстрілів є пошкодження, інформує Харківська обласна прокуратура.

Перший удар стався близько 04:45, його зафіксували у Київському районі. Через «приліт» пошкоджені скління житлових будинків та автомобілі. Постраждалих немає.

Орієнтовно о 04:10 БпЛА атакував Немишлянський район. Внаслідок влучання у дорожнє покриття пошкоджено фасад та вибито вікна будівлі хлібопекарського комплексу.

Крім цього, напередодні, 22 червня, під ударом ворожих дронів була область. Близько 22:40 російські військові атакували FPV-дроном село Грушівка Куп’янського району. Внаслідок удару загинув 35-річний чоловік.

Того ж дня близько 17:40 БпЛА «Молния»  вдарила по Богодухову. Пошкоджена будівля магазину. Постраждали троє працівників. А вдень безпілотник поцілив по території комунального підприємства. Поранення отримали четверо співробітників. Попередньо, ворог теж застосував «молнию».

удары по Харькову и области
Фото: Харківська обласна прокуратура
удары по Харькову и области
Фото: Харківська обласна прокуратура
удары по Харькову и области
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 12:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 червня по Харкову вдарили два БпЛА типу «Молния». Внаслідок обстрілів є пошкодження, інформує Харківська обласна прокуратура.".