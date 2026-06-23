Утром вражеские БпЛА атаковали Харьков: прокуратура о последствиях (фото)

23 июня по Харькову ударили два БпЛА типа «Молния». В результате обстрелов есть повреждения, информирует Харьковская областная прокуратура.

Первый удар произошел около 04:45, его зафиксировали в Киевском районе. Из-за «прилета» повреждены остекление жилых домов и автомобили. Пострадавших нет.

Ориентировочно в 04:10 БпЛА атаковал Немышлянский район. В результате попадания в дорожное покрытие поврежден фасад и выбиты окна здания хлебопекарного комплекса.

Кроме этого, накануне, 22 июня, под ударом вражеских дронов была область. Около 22:40 российские военные атаковали FPV-дроном село Грушевка Купянского района. В результате удара погиб 35-летний мужчина.

В тот же день около 17:40 БпЛА «Молния» ударила по Богодухову. Повреждено здание магазина. Пострадали три работника. А днем ​​беспилотник попал по территории коммунального предприятия. Ранения получили четверо сотрудников. Предварительно, враг тоже применил «Молнию».