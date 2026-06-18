Сьогодні 18 червня 2026: яке свято та день в історії

18 червня в Україні – День дільничного офіцера поліції. У цей день 2023 року сталася катастрофа підводного апарату “Titan” під час занурення до уламків “Титаніка”. У 1917-му в Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський військовий з’їзд. У 1889-му американський винахідник Вільям Річардсон отримав патент на дитячу коляску. У 1815-му Наполеон програв свою останню битву – при Ватерлоо. У 1782-му стався останній в історії Європи випадок страти за чаклунство.

Свята та пам’ятні дати 18 червня

18 червня в Україні – День дільничного офіцера поліції.

У світі – Міжнародний день боротьби з мовою ненависті, Міжнародний день панічної атаки.

Третій четвер червня – це День перерви у роботі та Всесвітній день тапас (це традиційна іспанська закуска).

Також сьогодні: День стабільної гастрономії, День гідності аутистів, День любителів риболовлі, День народження дитячого візочка, Міжнародний день суші, Міжнародний день пікніка.

18 червня в історії

18 червня 1782 року зафіксували останній відомий в історії Європи випадок страти за чаклунство. У Швейцарії стратили покоївку Анну Гельді. Докладніше.

18 червня 1815 року відбулася вирішальна битва Наполеона Бонапарта – при Ватерлоо. Докладніше.

18 червня 1889 року американський винахідник Вільям Річардсон отримав патент на дитячу коляску. Докладніше.

18 червня 1917 року в Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський Військовий з’їзд. Він продовжив процес українізації армії, який розпочався у перші дні Української революції 1917 – 1921 років. Докладніше.

18 червня 1940 року генерал Шарль де Голль після капітуляції французької армії зробив знамените звернення в етері BBC, де заявив, що “програна лише битва, але не війна”. Тим самим він заснував Рух Опору та дав надію на майбутнє Франції.

18 червня 2023 року під час занурення до уламків “Титаніка” зник зі зв’язку підводний апарат “Titan”. Згодом підтвердили аварію – корпус зруйнувався під впливом тиску в Атлантичному океані. П’ятеро людей, які були всередині, загинули.

Створила та експлуатувала Titan американська компанія підводного туризму “OceanGate”. Корпус складався з титану та вуглецевого композитного волокнистого матеріалу. У 2018-2019 роках апарат проходив випробування, після яких оригінальний корпус довелося замінити. Попри це, OceanGate почала перевозити платних клієнтів до місця, де затонув “Титанік”. Декілька занурень у 2021-2022 роках пройшли успішно. Під час першої експедиції сезону 2023 року сталася трагедія. Коли апарат перестав виходити на зв’язок і вчасно не повернувся на поверхню, розпочалася масштабна міжнародна пошуково-рятувальна операція. Вона тривала кілька діб. У результаті уламки підводного апарату виявили за 500 метрів від носа затонулого “Титаніка”. Розслідування виявило серйозні проблеми з безпекою апарату та численні попередження експертів, які керівництво компанії не врахувало. Історії цієї катастрофи присвячений документальний фільм Netflix – “Титан: Катастрофа OceanGate”.

Церковне свято 18 червня

18 червня вшановують пам’ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо зранку туман, то вдень буде спека.

Якщо зранку випала роса, то врожай буде хорошим.

Якщо захід сонця рожевий, то встановиться гарна погода.

Що не можна робити 18 червня

Не можна скаржитися на долю.

Не можна пускати гроші на вітер.

Не можна вихваляться.