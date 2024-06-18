Сьогодні 18 червня: яке свято та день в історії

18 червня в Україні – День дільничного офіцера поліції. У цей день 1782 року стався останній в історії Європи випадок страти за чаклунство. У 1815-му Наполеон програв свою останню битву – при Ватерлоо. У 1889-му американський винахідник Вільям Річардсон отримав патент на дитячу коляску. У 1917-му в Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський військовий з’їзд.

Свята та пам’ятні дати 18 червня

18 червня в Україні – День дільничного офіцера поліції.

У світі – Міжнародний день боротьби з мовою ворожнечі, День гордості аутистів.

Також відзначають: День стабільної гастрономії, День любителів риболовлі, Міжнародний день пікніка, Міжнародний день паніки, День народження дитячого візка, Міжнародний день суші.

18 червня в історії

18 червня 1782 року зафіксували останній відомий в історії Європи випадок страти за чаклунство. У Швейцарії стратили покоївку Анну Гельді. Детальніше.

18 червня 1815 року відбулася вирішальна битва Наполеона Бонапарта – при Ватерлоо. Детальніше.

18 червня 1889 року американський винахідник Вільям Річардсон отримав патент на дитячу коляску.

Цей день вважається “днем народження” цього “транспортного засобу”. Однак насправді перші коляски для дітей з’явилися набагато раніше – принаймні у 1733 році. Тоді англійський архітектор Вільям Кент розробив специфічний дитячий кінний екіпаж для трьох дітей герцога Девонширського. Це ноу-хау набуло популярності серед сімей вищого класу у Великій Британії. Такі екіпажі могли тягнути собаки, кози чи поні. Дитину розміщували в кошику у формі мушлі. Поступово “дитячі екіпажі” трансформували, щоб тягнути їх могли люди (няня чи батьки), а не тварини. Такі коляски все одно були влаштовані як екіпажі – тобто людина, яка тягла коляску, стояла спиною до дитини.

В Америці дитячі коляски у вжитку з’явилися в 1830-х роках – місцеві підприємці дещо вдосконалили британські вироби, додавши гальма, парасольки для тіні для дитини тощо. У 1848-му американець Чарльз Бертон винайшов конструкцію штовхача для дитячого візка. Тепер батьки більше не були “тягловими тваринами”, а могли штовхати візок перед собою, розташувавшись за ним. Вільям Річардсон, якого вважають “батьком” дитячого візка, насправді запатентував нову форму кошика для дитини (відмовившись від форми мушлі), а також можливість перевертати коляску, розташовуючи її як обличчям від батьків, так і до батьків. Це стало можливим завдяки центральному шарніру, що його встановив Річардсон. Також у його коляски колеса рухалися незалежно, що робило її більш маневровою. Патент на цю конструкцію винахідник отримав 18 червня 1889 року.

18 червня 1917 року в Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський Військовий з’їзд. Його заборонив військовий міністр тимчасового уряду Російської імперії Олександр Керенський. Але це українців уже не зупинило. До Києва зібралося близько 2500 делегатів з усіх фронтів, флотів і флотилій. Головним питанням було напрацювання подальших дій з українізації війська. Також під час з’їзду головою Українського генерального військового комітету переобрали Симона Петлюру.

18 червня 1940 року генерал Шарль де Голль після капітуляції французької армії зробив знамените звернення в етері BBC, де заявив, що “програна лише битва, але не війна”. Тим самим він заснував Рух Опору та дав надію на майбутнє Франції.

Церковне свято 18 червня

18 червня вшановують пам’ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула. Вони були римськими воїнами. Леонтій служив воєначальником в імператорських військах у фінікійському місті Триполі. Коли до Фінікії приїхав призначений імператором правитель – римський сенатор Адріан – він розпочав боротьбу з християнами. Ще дорогою до Фінікії йому донесли, що Леонтій відвернув багатьох від язичництва. Тож правитель послав трибуна Іпатія з загоном воїнів у Триполі, щоб знайти та затримати Леонтія. Дорогою Іпатій сильно захворів. Коли він був при смерті, то побачив ангела, який сказав: “Якщо хочеш бути здоровим, поклич тричі разом зі своїми воїнами: “Бог Леонтія, допоможи мені”. Іпатій розповів воїнам, серед яких був і його друг Феодул, про свій сон. Усі вони разом тричі покликали на допомогу Бога, й після цього Іпатій відразу зцілився. Побачивши диво, Феодул умовив Іпатія піти вдвох у місто на пошуки святого Леонтія. Коли вони тільки зайшли в місто, їх зустрів невідомий і запросив до себе до дому. Це й був Леонтій. Обидва воїни впали перед ним на коліна та просили просвітити їх вірою. Тож Леонтій хрестив їх. Інші воїни у пошуках свого начальника прийшли до Триполі, куди прибув і правитель Адріан. Дізнавшись про те, що сталося, він наказав привести до себе святого Леонтія, трибуна Іпатія та Феодула і, погрожуючи їм муками та смертю, зажадав, щоб вони зреклися Христа та здійснили жертвоприношення римським богам. Усі троє відмовилися. Через що їх піддали жорстоким мукам. Феодулу та Іпатію відрубали голову, а Леонтія кинули до в’язниці. Наступного дня його катування продовжилося. Зрештою правитель наказав забити Леонтія палицями до смерті.

Народні прикмети

Якщо зранку туман, то вдень буде спека.

Якщо зранку випала роса, то врожай буде хорошим.

Якщо захід сонця рожевий, то встановиться гарна погода.

Що не можна робити 18 червня

Не можна скаржитися на долю.

Не можна пускати гроші на вітер.

Не можна вихваляться.