Сегодня 18 июня: какой праздник и день в истории

18 июня в Украине – День участкового офицера полиции. В этот день 1782 года произошел последний в истории Европы случай казни за колдовство. В 1815-м Наполеон проиграл свою последнюю битву — при Ватерлоо. В 1889-м американский изобретатель Уильям Ричардсон получил патент на детскую коляску. В 1917-м в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский военный съезд.

Праздники и памятные даты 18 июня

18 июня в Украине – День участкового офицера полиции.

В мире – Международный день борьбы с языком ненависти, День гордости аутистов.

Также отмечают: День стабильной гастрономии, День любителей рыбалки, Международный день пикника, Международный день паники, День рождения детской коляски, Международный день суши.

18 июня в истории

18 июня 1782 года зафиксировали последний известный в истории Европы случай казни за колдовство. В Швейцарии казнили горничную Анну Гельди. Подробнее.

18 июня 1815 года состоялось решающее сражение Наполеона Бонапарта – при Ватерлоо. Подробнее.

18 июня 1889 года американский изобретатель Уильям Ричардсон получил патент на детскую коляску.

Этот день считается «днем рождения» этого «транспортного средства». Однако на самом деле первые коляски для детей появились гораздо раньше – по крайней мере, в 1733 году. Тогда английский архитектор Уильям Кент разработал специфический детский конный экипаж для троих детей герцога Девонширского. Это ноу-хау приобрело популярность среди семей высшего класса в Великобритании. Такие экипажи могли тянуть собаки, козы или пони. Ребенка размещали в корзине в форме раковины. Постепенно «детские экипажи» трансформировали, чтобы тянуть их могли люди (няня или родители), а не животные. Такие коляски все равно были устроены как экипажи – то есть человек, который тащил коляску, стоял спиной к ребенку.

В Америке детские коляски в употреблении появились в 1830-х годах – местные предприниматели несколько усовершенствовали британские изделия, добавив тормоза, зонтики для тени для ребенка и т.д. В 1848-м американец Чарльз Бертон изобрел конструкцию толкателя для детской коляски. Теперь родители больше не были «тягловыми животными», а могли толкать коляску перед собой, расположившись за ней. Уильям Ричардсон, которого считают «отцом» детской коляски, на самом деле запатентовал новую форму корзины для ребенка (отказавшись от формы раковины), а также возможность переворачивать коляску, располагая ее как лицом от родителей, так и к родителям. Это стало возможным благодаря центральному шарниру, установленному Ричардсоном. Также у его коляски колеса двигались независимо, что делало ее более маневренной. Патент на эту конструкцию изобретатель получил 18 июня 1889 года.

18 июня 1917 года в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский военный съезд. Его запретил военный министр временного правительства Российской империи Александр Керенский. Но это украинцев уже не остановило. В Киеве собралось около 2500 делегатов со всех фронтов и флотов. Главным вопросом была наработка дальнейших действий по украинизации войска. Также во время съезда главой Украинского генерального военного комитета переизбрали Симона Петлюру.

18 июня 1940 года генерал Шарль де Голль после капитуляции французской армии сделал знаменитое обращение в эфире BBC, где заявил, что «проиграна только битва, но не война». Тем самым он основал Движение сопротивления и дал надежду на будущее Франции.

Церковный праздник 18 июня

18 июня чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Они были римскими воинами. Леонтий служил военачальником в императорских войсках в финикийском городе Триполи. Когда в Финикию приехал назначенный императором правитель – римский сенатор Адриан – он начал борьбу с христианами. Еще когда он был в дороге к Финикии, правителю донесли, что Леонтий отвратил многих от язычества. Так что правитель послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы найти и задержать Леонтия. По пути Ипатий сильно заболел. Когда он был при смерти, то увидел ангела, который сказал: «Если хочешь быть здоров, позови трижды вместе со своими воинами: «Бог Леонтия, помоги мне.» Ипатий рассказал воинам, среди которых был и его друг Феодул, о своем сне. Все они вместе трижды позвали на помощь Бога, и после этого Ипатий сразу исцелился. Увидев чудо, Феодул уговорил Ипатия пойти вдвоем в город на поиски святого Леонтия. Когда они только вошли в город, их встретил неизвестный и пригласил к себе домой. Это и был Леонтий. Оба воина упали перед ним на колени и просили просветить их верой, и Леонтий крестил их, другие воины в поисках своего начальника пришли в Триполи, куда прибыл и правитель Адриан. Узнав о случившемся, он приказал привести к себе святого Леонтия, трибуна Ипатия и Феодула и, угрожая им мучениями и смертью, потребовал, чтобы они отреклись от Христа и совершили жертвоприношения римским богам. На следующий день его пытки продолжились. В конце концов правитель приказал забить Леонтия палками до смерти.

Народные приметы

Если утром туман, то днем ​​будет жара.

Если утром выпала роса, то урожай будет хорошим.

Если закат розовый, то установится хорошая погода.

Что нельзя делать 18 июня

Нельзя жаловаться на судьбу.

Нельзя пускать деньги на ветер.

Нельзя хвастаться.