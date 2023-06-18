Сегодня 18 июня: какой праздник и день в истории

18 июня 1782 года произошел последний в истории Европы случай казни за колдовство. В 1815-м Наполеон проиграл свое решающее сражение – при Ватерлоо. В 1917 году в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский Военный съезд.

Праздники и памятные даты 18 июня

18 июня в Украине – День участкового офицера полиции.

Под эгидой ООН проходят День стабильной гастрономии, День достоинства артистов, День любителей рыбалки и Международный день пикника.

18 июня в истории

18 июня 1782 года зафиксирован последний известный в истории Европы случай смертной казни за колдовство. В Швейцарии казнили горничную Анну Гельди.

Юридически ее обвинили не в колдовстве, а в отравлении. Однако фактически судили за «ведовство». Женщина работала в доме врача и судьи Иоганна Якоба Чуди. В октябре 1781 года дочь Чуди заболела, у нее начались судороги. А врач обнаружил в рвоте иглы. Тогда Чуди заявил, что иглы в еду его дочери подмешивала Анна Гельди. С ней арестовали как сообщника зятя Чуди Руди Штайнмюллера.

Анна под пыткой «призналась» в сговоре с дьяволом. Штайнмюллер так и не признался – он покончил жизнь самоубийством, повесившись в камере. Анну приговорили к смерти и обезглавили. Если учесть, что отравление не было смертельным, то такая мера по законам того времени к ней не могла быть применена. Хотя суд избегал официального обвинения в колдовстве и уничтожил протоколы, действия судей впоследствии признали охотой на ведьм. Это вызвало общественное возмущение. Спустя 226 лет (в 2008-м) парламент Швейцарии признал дело Гельди судебной ошибкой и предложил издать подробную книгу об этой истории для реабилитации жертвы последней «охоты на ведьм». Есть версия, что причина, по которой доктор Чуди возвел ложные обвинения на Анну, заключалась в том, что у них была любовная связь, женщина забеременела — и так он хотел избавиться от нежелательной беременной любовницы.

18 июня 1815 года состоялось решающее сражение Наполеона Бонапарта – при Ватерлоо.

После триумфального возвращения на престол из первой ссылки на Эльбу император пытался проводить политику мира. Он обратился с соответствующими предложениями к бывшим врагам – Великобритании, Австрийской империи, Российской империи и Королевству Пруссия. Однако новый «миролюбивый» Наполеон никого не убедил. Главы европейских правительств приняли декларацию, объявившую Наполеона вне закона. Поэтому ему пришлось, в сущности, воевать со всей Европой. Союзники, противостоящие Бонапарту, вошли в историю как Седьмая коалиция.

Противостоять такому войску не мог даже такой опытный полководец как Наполеон. Тем более, его армия уже была «не та» – было всего 130 тысяч воинов и 344 орудия. Союзники превосходили его кратно. Однако из двух планов — отсидеться и ждать вторжения или выйти на битву — он избрал битву. Она произошла у бельгийского городка Ватерлоо в 20 км от Брюсселя, и завершилась окончательным разгромом наполеоновского войска. К вечеру все было решено – французы отступили, их преследовали в течение трех дней, пройдя расстояние в 150 км. Проиграв битву, Наполеон 22 июня вторично (и окончательно) отрекся от престола. Франция была оккупирована, в ней реставрировали королевскую власть Бурбонов. А бывший император завершил свою жизнь на острове Святой Елены.

18 июня 1917 года в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский Военный съезд. Он был запрещен военным министром временного правительства Российской империи Александром Керенским. Но это украинцев уже не остановило. В Киеве собралось около 2500 делегатов со всех фронтов, флотов и флотилий. Главным вопросом была наработка дальнейших действий по украинизации войска. Также во время съезда главой Украинского генерального военного комитета переизбрали Симона Петлюру.

18 июня 1940 года генерал Шарль де Голль после капитуляции французской армии сделал знаменитое обращение в эфире ВВС, где заявил, что «проиграна только битва, но не война». Тем самым он основал Движение Сопротивления и дал надежду на будущее Франции.

Церковный праздник 18 июня

18 июня христиане в Украине чествуют всех святых земли Украинской – всех новомучеников и исповедников, пострадавших в Украине в ХХ веке за Христа и православную веру. 18 июня – день памяти благоверного Аскольда, первомученика Киевского. Переходной праздник, отмечаемый во второе воскресенье после Пятидесятницы.

Князь Аскольд был язычником. Чтобы поднять авторитет молодого государства — Киевской Руси, он решил в 860 году совершить поход на Константинополь. Однако флот молитвами патриарха Константинопольского Фотия попал в бурю. После этого чуда Аскольд попросил патриарха Фотия крестить себя и весь народ русский. С того времени в Киеве возникла христианская община и была основана епископская кафедра. На Руси начала распространяться христианская вера. Это было первое (Аскольдово) крещение Руси. Впоследствии приглашенный заговорщиками из Новгорода воевода Олег убил Аскольда, и язычники вернули себе власть на Руси.

Народные приметы

Над водой стелется туман – к богатому урожаю грибов.

Если до обеда пасмурно, а во второй половине дня вышло солнце, то погода до конца июня будет переменчивой.

Что нельзя делать 18 июня

Лучше не выходить на улицу в ночь с 18 на 19 июня.

Нельзя рассказывать чужие тайны.

Лучше не брать в руки острые и режущие предметы.