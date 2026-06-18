Сегодня 18 июня 2026: какой праздник и день в истории

18 июня в Украине – День участкового офицера полиции. В этот день 2023 года произошла катастрофа подводного аппарата «Titan» во время погружения к обломкам «Титаника». В 1917-м в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский военный съезд. В 1889-м американский изобретатель Уильям Ричардсон получил патент на детскую коляску. В 1815-м Наполеон проиграл свое последнее сражение – при Ватерлоо. В 1782-м произошел последний в истории Европы случай казни за колдовство.

Праздники и памятные даты 18 июня

18 июня в Украине – День участкового офицера полиции.

В мире – Международный день борьбы с языком ненависти, Международный день панической атаки.

Третий четверг июня – День перерыва в работе и Всемирный день тапас (это традиционная испанская закуска).

Также сегодня: День стабильной гастрономии, День достоинства аутистов, День любителей рыбалки, День рождения детской коляски, Международный день суши, Международный день пикника.

18 июня в истории

18 июня 1782 года зафиксировали последний известный в истории Европы случай казни за колдовство. В Швейцарии казнили горничную Анну Гельди. Подробнее.

18 июня 1815 года состоялось решающее сражение Наполеона Бонапарта – при Ватерлоо. Подробнее.

18 июня 1889 года американский изобретатель Уильям Ричардсон получил патент на детскую коляску. Подробнее.

18 июня 1917 года в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский Военный съезд. Он продолжил процесс украинизации армии, который начался в первые дни Украинской революции 1917 – 1921 годов. Подробнее.

18 июня 1940 года генерал Шарль де Голль после капитуляции французской армии сделал знаменитое обращение в эфире BBC, где заявил, что «проиграна только битва, но не война». Тем самым он основал Движение сопротивления и дал надежду на будущее Франции.

18 июня 2023 года во время погружения к обломкам «Титаника» исчез из связи подводный аппарат «Titan». Впоследствии подтвердили крушение — корпус разрушился под действием давления в Атлантическом океане. Пять человек, которые были внутри, погибли.

Создала и эксплуатировала Titan американская компания подводного туризма «OceanGate». Корпус состоял из титана и углеродного композитного волокнистого материала. В 2018–2019 годах аппарат проходил испытания, после которых оригинальный корпус пришлось заменить. Несмотря на это, OceanGate начала перевозить платных клиентов к месту, где затонул «Титаник». Несколько погружений в 2021-2022 годах прошли успешно. Во время первой экспедиции сезона 2023 года произошла трагедия. Когда аппарат перестал выходить на связь и вовремя не вернулся на поверхность, началась масштабная международная поисково-спасательная операция. Она продолжалась несколько суток. В результате обломки подводного аппарата обнаружили в 500 метрах от носа затонувшего «Титаника». Расследование выявило серьезные проблемы с безопасностью аппарата и многочисленные предупреждения экспертов, которые руководство компании не учло. Истории этой катастрофы посвящен документальный фильм Netflix – «Титан: Катастрофа OceanGate».

Церковный праздник 18 июня

18 июня чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Подробнее.

Народные приметы

Если утром туман, то днем ​​будет жара.

Если утром выпала роса, то урожай будет хорошим.

Если закат розовый, то установится хорошая погода.

Что нельзя делать 18 июня

Нельзя жаловаться на судьбу.

Нельзя пускать деньги на ветер.

Нельзя хвастаться.