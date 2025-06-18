Сегодня 18 июня: какой праздник и день в истории

18 июня в Украине – День участкового офицера полиции. В этот день 1917 года в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский военный съезд. В 1889-м американский изобретатель Уильям Ричардсон получил патент на детскую коляску. В 1815-м Наполеон проиграл свое последнее сражение – при Ватерлоо. В 1782-м произошел последний в истории Европы случай казни за колдовство.

Праздники и памятные даты 18 июня

18 июня в Украине – День участкового офицера полиции.

В мире – Международный день борьбы с языком ненависти, Международный день панической атаки.

Также сегодня: День стабильной гастрономии, День достоинства аутистов, День любителей рыбалки, День рождения детской коляски, Международный день суши, Международный день пикника.

18 июня в истории

18 июня 1782 года зафиксировали последний известный в истории Европы случай казни за колдовство. В Швейцарии казнили горничную Анну Гельди. Подробнее.

18 июня 1815 года состоялось решающее сражение Наполеона Бонапарта – при Ватерлоо. Подробнее.

18 июня 1889 года американский изобретатель Уильям Ричардсон получил патент на детскую коляску. Подробнее.

18 июня 1917 года в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский Военный съезд. Он продолжил процесс украинизации армии, который начался в первые дни Украинской революции 1917 – 1921 годов.

«Солдатский форум, несмотря на запрет военного министра Временного правительства Александра Керенского, проходил в здании Оперного театра под охраной Богдановского полка и собрал 2308 делегатов, представлявших более полутора миллионов воинов-украинцев российской армии. Предварительно открытие съезда планировалось на 17 (4) июня 1917-го, однако из-за неожиданно большого наплыва делегатов Троицкий народный дом, где базировался центр клуба гетмана Полуботка, не смог вместить всех желающих. Поэтому для проведения съезда арендовали самое большое помещение тогдашнего Киева, а его начало отсрочили на один день», — пишет Украинский институт национальной памяти.

Участники съезда осудили политику российского Временного правительства относительно Украины. Военные призвали Центральную Раду к большей решительности и самостоятельности: не обращаться в центр бывшей империи, а формировать собственные государственные и военные структуры. Конечно, речь шла и о дальнейшей украинизации армии. В частности, делегаты настаивали, чтобы все украинские призывники проходили службу на территории Украины или на Черноморском флоте.

«Именно деятельность съезда побудила Центральную Раду к провозглашению Первого универсала. Исследователь Владислав Верстюк отмечает, что II Всеукраинский военный съезд, прежде всего, сыграл чрезвычайно важную политическую роль, он продемонстрировал мощную поддержку Центральной Рады со стороны почти двух миллионов военных», — отметили в УИНП.

18 июня 1940 года генерал Шарль де Голль после капитуляции французской армии сделал знаменитое обращение в эфире BBC, где заявил, что «проиграна только битва, но не война». Тем самым он основал Движение сопротивления и дал надежду на будущее Франции.

Церковный праздник 18 июня

18 июня чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Подробнее.

Народные приметы

Если утром туман, то днем ​​будет жара.

Если утром выпала роса, то урожай будет хорошим.

Если закат розовый, то установится хорошая погода.

Что нельзя делать 18 июня

Нельзя жаловаться на судьбу.

Нельзя пускать деньги на ветер.

Нельзя хвастаться.