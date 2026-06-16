Сьогодні 16 червня 2026: яке свято та день в історії

16 червня 1994 року остаточно ухвалили рішення про будівництво моста та тунеля через протоку Ересунн між Швецією та Данією. У 1934 році в Харкові розпочався Перший з’їзд письменників України. У 1919-му Папа Римський визнав незалежність УНР. У 1894-му зібрався конгрес з питання відновлення Олімпійських ігор. У 1578-му стратили козацького ватажка та молдавського господаря Івана Підкову.

Свята та пам’ятні дати 16 червня

16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів, Міжнародний день домашніх працівників.

Також сьогодні: День свіжих овочів, Міжнародний день африканської дитини, Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день водоспаду.

16 червня в історії

16 червня 1578 року стратили козака Івана Підкову. Докладніше.

16 червня 1894 року в Парижі у великій залі Сорбонни відкрилося засідання конгресу, який зібрали для відновлення Олімпійських ігор. Докладніше.

16 червня 1919 року Папа Римський Бенедикт XV визнав незалежність УНР. Лист про це голові Директорії Симону Петлюрі направив державний секретар Ватикану П’єтро Гаспаррі.

16 червня 1934 року в Харкові розпочався Перший з’їзд письменників України. Докладніше.

16 червня 1994 року уряд Швеції офіційно надав дозвіл на будівництво постійного сполучення через протоку Ересунн (Öresund) між Швецією та Данією. Сполучення складається з мосту, штучного острова та тунелю.

<br />

Рішенню передували тривалі суперечки з екологами. Уряди Данії та Швеції домовилися реалізувати цей грандіозний проєкт ще в 1991 році. Будівництво тривало з 1995 до 1999 року, а рух відкрили 1 липня 2000-го. Його вартість оцінюють у 20 млрд данських крон (близько 2,6 млрд євро у цінах того часу).

Вимоги до конструкції на етапі її будівництва були дуже суворими: міст мав витримувати зіткнення з кораблями, а також землетруси; витримувати рух швидкісних поїздів, які їдуть 200 км/год; високу швидкість вітру тощо. Крім того, були й екологічні вимоги – зокрема, щоб потік води залишився незмінним.

Сам міст має довжину 7,85 км – він доходить до половини відстані між Швецією та Данією. Довжина головного вантового прольоту – 490 метрів. Це найдовший у світі вантовий проліт для комбінованого автомобільно-залізничного мосту. Висота його найвищого пілона 204 метри. Завершується ця конструкція на штучно створеному острові Пебергольм (Перцевий острів). Його збудували з матеріалу, який видобували, зокрема, з дна протоки. ТТХ острова: 4 км у довжину, 20 метрів у висоту та в середньому 500 – в ширину. Частина дороги проходить островом, а далі занурюється у чотирикілометровий тунель (3,5 км якого проходять під водою). А виходить на поверхню вже в Данії – на острові Амагер.

Церковне свято

16 червня вшановують пам’ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Докладніше.

Народні прикмети

Дощ або гроза 16 червня означають, що до кінця червня часто буде негода

Якщо кульбаби й ромашки закрилися серед дня – до дощу.

Якщо собаки й коти неспокійно поводяться або відмовляються від корму – чекайте погіршення погоди.

Якщо вже відцвіла липа, то цього року буде рання осінь.

Що не можна робити 16 червня

Не можна приховувати свої проблеми та негативні емоції.

День не підходить для вартісних покупок.

Не можна лінуватися, спати допізна, відкладати важливі справи тощо.

День не підходить для любовних справ: побачень, зізнань, весілля.