Сьогодні 16 червня: яке свято та день в історії

16 червня – День батька. У цей день 1578 року стратили козацького ватажка та молдавського господаря Івана Підкову. У 1894-му зібрався конгрес з питання відновлення Олімпійських ігор. У 1919-му Папа Римський визнав незалежність УНР.

Свята та пам’ятні дати 16 червня

16 червня – Міжнародний день батька та День батька в Україні (третя неділя червня).

В Україні – День Моршина (відзначають у третю неділю червня).

Також відзначають: Міжнародний день сімейних грошових переказів, Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день африканської дитини, День свіжих овочів, Міжнародний день водоспаду.

16 червня в історії

16 червня 1578 року стратили козака Івана Підкову. Про його силу ходили легенди. Підкова мав зріст 2 м 29 см, міг руками ламати підкови, зупинити віз, запряжений шістьма кіньми, схопивши за заднє колесо, рогом вола пробивав дубові ворота. Брав участь у війнах з татарами, морських походах під проводом Самійла Кішки. Фатальною для нього стала боротьба проти ставленика Османської імперії, молдавського господаря Петра VI Хромого. На початку все складалося успішно. Козаки розгромили загони ворога, зайняли Яси, а Підкову проголосили молдавським господарем. Однак наступного, 1578 року, війська Османської імперії увійшли до Молдавського князівства.

Це підвищило напругу у відносинах козаків із польським королем (і великим князем литовським) Стефаном Баторієм. Щоби примиритися з ним, Підкові порадили поїхати до Варшави. Але король наказав кинути козака до в’язниці. А згодом на вимогу султана Мурада ІІІ козака стратили. Це сталося у Львові в присутності великої кількості народу та османських послів. Поховали Підкову у місцевій Успенській церкві. Але згодом черкаські козаки викрали його тіло та перевезли до Канева, де поховали в одному із православних монастирів під Чернечою горою.

16 червня 1894 року в Парижі у великій залі Сорбонни відкрилося засідання конгресу, який зібрали для відновлення Олімпійських ігор. Головним ідеологом та драйвером цього процесу був П’єр де Кубертен. Він був фанатом спорту та здібним організатором. Здійсненню своєї мрії про відродження Олімпійських ігор присвятив значну частину життя. Сама ідея виникла у Кубертена ще за часів навчання у коледжі. Він розпочав публікацію статей, у яких агітував за спорт та різнобічну фізичну підготовку – для початку, дітей у школах. Подорожуючи різними країнами, Кубертен формував коло однодумців серед відомих спортсменів. Формат саме Олімпійських ігор ідеально збігся з підвищенням інтересу суспільства до традицій древньої Греції – на тлі гучних археологічних відкриттів. Наполеглива праця Кубертена нарешті привела до проведення конгресу, на якому зібралося близько 2000 осіб із різних країн. Головною темою було відродження Олімпіади. Конгрес відкрився 16 червня, а вже 23-го історичне рішення ухвалили. Змагання вирішили проводити кожні чотири роки. А місцем для проведення перших ігор обрали Афіни. Під час цього засідання заснували Міжнародний олімпійський комітет. Логічно, що Кубертен став першим генеральним секретарем. Він очолював МОК із 1896 по 1925 рік.

16 червня 1919 року Папа Римський Бенедикт XV визнав незалежність УНР. Лист про це голові Директорії Симону Петлюрі направив державний секретар Ватикану П’єтро Гаспаррі.

Церковне свято

16 червня вшановують пам’ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Святитель Тихон походив із благочестивої християнської родини. Ще в юнацькому віці в нього проявився дар чудотворення. Тихона прийняли до церковного клиру, де він став для початку читцем. Згодом єпископ Амафунтський Мемнон висвятив його в сан диякона. А після смерті Мемнона Тихона за загальним бажанням обрали єпископом Амафунтським. Він старанно працював, викорінюючи залишки язичництва на Кіпрі. Помер мирно в 425 році.

Народні прикмети

Дощ або гроза 16 червня означають, що до кінця червня часто буде негода

Якщо кульбаби й ромашки закрилися серед дня – до дощу.

Якщо собаки й коти неспокійно поводяться або відмовляються від корму – чекайте погіршення погоди.

Якщо вже відцвіла липа, то цього року буде рання осінь.

Що не можна робити 16 червня

Не можна приховувати свої проблеми та негативні емоції.

День не підходить для вартісних покупок.

Не можна лінуватися, спати допізна, відкладати важливі справи тощо.

День не підходить для любовних справ: побачень, зізнань, весілля.