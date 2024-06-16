Сегодня 16 июня: какой праздник и день в истории

16 июня – День отца. В этот день 1578 года казнили казацкого предводителя и молдавского господаря Ивана Подкову. В 1894 году собрался конгресс по вопросу возобновления Олимпийских игр. В 1919 году Папа Римский признал независимость УНР.

Праздники и памятные даты 16 июня

16 июня – Международный день отца и День отца в Украине (третье воскресенье июня).

В Украине – День Моршина (отмечают в третье воскресенье июня).

Также отмечают: Международный день семейных денежных переводов, Всемирный день морских черепах, Международный день африканского ребенка, День свежих овощей, Международный день водопада.

16 июня в истории

16 июня 1578 года казнили казака Ивана Подкову. О его силе ходили легенды. Подкова имел рост 2 м 29 см, мог руками ломать подковы, остановить телегу, запряженную шестью лошадьми, ухватив за заднее колесо, рогом вола пробивал дубовые ворота. Участвовал в войнах с татарами, морских походах под предводительством Самойло Кошки. Роковой для него стала борьба против ставленника Османской империи, молдавского хозяина Петра VI Хромого. В начале все складывалось успешно. Казаки разгромили отряды врага, заняли Яссы, а Подкову провозгласили молдавским хозяином. Однако в следующем, 1578 году, войска Османской империи вошли в Молдавское княжество.

Это повысило напряжение в отношениях казаков с польским королем (и великим князем литовским) Стефаном Баторием. Чтобы примириться с ним, Подкове посоветовали поехать в Варшаву. Но король приказал бросить казака в тюрьму. А впоследствии по требованию султана Мурада ІІІ казака казнили. Это произошло во Львове в присутствии большого количества народа и османских послов. Похоронили Подкову в местной Успенской церкви. Но впоследствии черкасские казаки похитили его тело и перевезли в Канев, где похоронили в одном из православных монастырей под Чернечей горой.

16 июня 1894 года в Париже в большом зале Сорбонны открылось заседание конгресса, который собрали для возобновления Олимпийских игр. Главным идеологом и драйвером этого процесса был Пьер де Кубертен. Он был фанатом спорта и способным организатором. Реализации своей мечты о возрождении Олимпийских игр посвятил значительную часть жизни. Сама идея возникла у Кубертена еще во времена учебы в колледже. Он приступил к публикации статей, в которых агитировал за спорт и разностороннюю физическую подготовку — для начала, детей в школах. Путешествуя по разным странам, Кубертен формировал круг единомышленников среди известных спортсменов. Формат именно Олимпийских игр идеально совпал с повышением интереса общества к традициям древней Греции – на фоне громких археологических открытий. Упорный труд Кубертена наконец привел к проведению конгресса, на котором собралось около 2000 человек из разных стран. Главной темой было само возрождение Олимпиады. Конгресс открылся 16 июня, а уже 23-го историческое решение приняли. Соревнования решили проводить каждые четыре года. А местом для проведения первых игр избрали Афины. В ходе этого же заседания учредили Международный олимпийский комитет. Логично, что Кубертен стал первым генеральным секретарем. Он возглавлял МОК с 1896 по 1925 год.

16 июня 1919 года Папа Римский Бенедикт XV признал независимость УНР. Письмо об этом главе Директории Симону Петлюре направил государственный секретарь Ватикана Пьетро Гаспарри.

Церковный праздник

16 июня чтят память святителя Тихона, епископа Амафунтского. Святитель Тихон происходил из благочестивой христианской семьи. Еще в юношеском возрасте у него проявился дар чудотворения. Тихона приняли в церковный клир, где он стал для начала чтецом. Впоследствии епископ Амафунтский Мемнон рукоположил его в сан диакона. А после смерти Мемнона Тихона по общему желанию избрали епископом Амафунтским. Он усердно работал, искореняя остатки язычества на Кипре. Умер мирно в 425 году.

Народные приметы

Дождь или гроза 16 июня означают, что до конца июня часто будет непогода.

Если одуванчики и ромашки закрылись днем — к дождю.

Если собаки и кошки беспокойно ведут себя или отказываются от корма – ждите ухудшения погоды.

Если уже отцвела липа, то в этом году будет ранняя осень.

Что нельзя делать 16 июня

Нельзя скрывать свои проблемы и негативные эмоции.

День не подходит для дорогих покупок.

Нельзя лениться, спать допоздна, откладывать важные дела.

День не подходит для любовных дел: свиданий, признаний, свадьбы.