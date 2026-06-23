Новини Харкова — головне за 23 червня: антидроновий захист міста, евакуація

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

13:30

Новий скандал з 14 ОМБр, що воює на Куп’янщині: рідні воїнів знову скаржаться

Рідні бійців 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого, яка воює на Куп’янському напрямку, знову заявляють про «вкрай складні умови бійців». Керівництво бригади вже прокоментувало цю інформацію.

Про ситуацію стало відомо з мережі «Threads».

«За словами рідних, військовослужбовці 14-ї ОМБр перебувають на позиціях із жовтня 2025 року, хоча ротацію обіцяли значно раніше. Зараз бійці опинилися у вкрай складних умовах. Рідні просять про розголос і допомогу в поширенні інформації», – пише авторка, яка додала відео бійців.

У 14 ОМБр на цю заяву відреагували. Кажуть: командування бригади обізнане про наявні складнощі та тримає ситуацію на постійному контролі. Детальніше.

12:29

Вранці 23 червня по Харкову вдарили два БпЛА типу «Молния». Внаслідок обстрілів є пошкодження, інформує обласна прокуратура

Перший удар стався близько 04:45, його зафіксували у Київському районі. Через «приліт» пошкоджені скління житлових будинків та автомобілі. Постраждалих немає.

Орієнтовно о 04:10 БпЛА атакував Немишлянський район. Внаслідок влучання у дорожнє покриття пошкоджено фасад та вибито вікна будівлі хлібопекарського комплексу.

Крім цього, напередодні, 22 червня, під ударом ворожих дронів була область. Близько 22:40 російські військові атакували FPV-дроном село Грушівка Куп’янського району. Внаслідок удару загинув 35-річний чоловік.

Того ж дня близько 17:40 БпЛА «Молния» вдарила по Богодухову. Пошкоджена будівля магазину. Постраждали троє працівників. А вдень безпілотник поцілив по території комунального підприємства. Поранення отримали четверо співробітників. Попередньо, ворог теж застосував «молнию».

12:07

Армія РФ дронами атакувала Дергачівщину — поранено мотоцикліста, пошкоджено авто

Як повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, близько 8:00 росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного жителя Цупівки, який їхав на мотоциклі автодорогою Дергачі – Козача Лопань. 58-річний чоловік дістав серйозних поранень. Його ушпиталили до однієї з харківських лікарень.

Раніше, о 2:15, FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль у селі Руська Лозова. Транспортний засіб був припаркований біля приватного будинку. У машині та поруч із нею в момент вибуху нікого не було, завдяки чому минулося без жертв.

11:18

На найближчому засіданні Ради оборони Харківщини планують оголосити евакуацію із селища Шевченкове Куп’янського району

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підкреслив, що хоча лінія фронту залишається стабільною і не посунулася, росіяни використовують для ударів по цивільній інфраструктурі нові технології, зокрема дрони на оптоволокні.

«Звичайно, безпека людей має бути на першому місці, тому ми розширюємо зону евакуації. Скоріше за все, на найближчій Раді оборони області будемо оголошувати евакуацію з населеного пункту Шевченкове, це Куп’янський напрямок. Звичайно, спочатку будемо вивозити дітей, далі будемо вивозити цивільне доросле населення», — зазначив очільник ХОВА.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

11:00

Антидронові сітки можуть почати встановлювати вглиб Харкова — Синєгубов

За словами начальника ХОВА, готових світових зразків захисту від FPV-дронів немає, тому Україна самостійно будує першу лінію подібної оборони, поєднуючи пасивні засоби з активними.

«Ми маємо залучати найактивніші зразки, те, що ми фактично і робимо. Ну і плюс пасивний захист, антидронові сітки. Це вже околиці Харкова, це вже наша реальність. Там окружна дорога, і далі, можливо, будемо захищати глиб міста в тому числі», — зазначив Синєгубов.

Він додав, що завдяки розгортанню систем РЕБ спільно з Міноборони та донорами є конкретні результати: до міста долітають лише поодинокі БпЛА, більшість гаситься на підльоті. Водночас армія РФ продовжує випробовувати нові моделі дронів, а її головною метою, згідно з перехопленнями, залишається терор цивільних.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

09:11

Ракети вдарили по селищу Васищеве – ДСНС

ДСНС і ХОВА поінформували про наслідки російських обстрілів за добу.

“У селищі Васищеве Харківського району внаслідок ракетного обстрілу горіли конструктивні елементи складської будівлі та стелажі на площі 80 м кв.” — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Обійшлося без постраждалих. Найбільше в області від російських ударів дісталося Богодухівському району – в Богодухові, за даними рятувальників, постраждали дев’ятеро людей.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що в області внаслідок російських обстрілів є загиблий — 40-річний чоловік у селі Грушівка Кіндрашівської громади (у Куп’янському районі).

08:41

Протягом минулої доби військові РФ 14 разів йшли в атаки на Харківщині, повідомив в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів атакував позиції українських підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували в напрямку Кучерівки та Глушківки.

08:00

РФ імітує бої біля Козачої Лопані та б’є рекорди за щільністю дронів на Вовчанському напрямку — ISW

Війська РФ регулярно відправляють малі групи солдатів для атак у напрямку Козачої Лопані, намагаючись створити ілюзію постійних боїв. За даними джерела, на яке посилаються аналітики, окупанти не просунулися далі за північну околицю селища та не закріпилися в цьому районі ще з кінця квітня.

Водночас на Вовчанському напрямку зафіксовано рекордну кількість російських дронів. Український оператор БпЛА зазначив, що тут спостерігається одна з найвищих щільностей дронів на квадратний кілометр по всій лінії фронту.

Загалом за 21 та 22 червня наступальні операції росіян на півночі Харківщини успіху не мали.

07:17

Вночі був ракетний удар по передмістю Харкова, вже вранці місто атакував БпЛА

Вибухи чули у Харкові близько 01:00. Невдовзі мер Ігор Терехов поінформував про влучання двох ракет у Слобідському районі та попередив про групу ударних безпілотників.

Інформація про удар по місту двох ракет не підтвердилась. За даними Терехова, ракета була одна і прилетіла вона за межами Харкова. Удар по передмістю підтвердив й начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вже після 04:30 було зафіксовано влучання БпЛА «Молния» у Київському районі міста. Про наслідки цього удару не повідомляли.

Повітряні тривоги протягом ночі оголошували у Харкові чотири рази: з 22:11 до 23:55, з 00:38 до 02:30, з 02:49 до 03:12, з 04:17 до 05:21.