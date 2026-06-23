Війська РФ захопили Радьківку на півночі від Куп’янська? Дані ISW

Російські війська начебто нещодавно просунулися на північ від Куп’янська Харківської області. Таку інформацію подав як факт американський Інститут вивчення війни (ISW).

При цьому аналітики послалися на дані джерела, що інформує про угруповання військ РФ «Захід».

«22 червня джерело заявило, що російські війська нещодавно захопили Радьківку (на півночі від Куп’янська)», — йдеться у публікації.

Також ISW пише, що російські війська нещодавно провели місії з інфільтрації на Куп’янському напрямку.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 та 22 червня, показують, як українські війська завдають ударів по російських позиціях на півночі Куп’янська та в північній Курилівці (на південний схід від Куп’янська) після того, як, за оцінками ISW, були російські місії з інфільтрації”, – додають аналітики.