Войска РФ захватили Радьковку к северу от Купянска? Данные ISW

Российские войска якобы недавно продвинулись к северу от Купянска Харьковской области. Такую информацию подал как факт американский Институт изучения войны (ISW).

При этом аналитики сослались на данные источника, информирующего о группировке войск РФ «Запад».

«22 июня источник заявил, что российские войска недавно захватили Радьковку (к северу от Купянска)», — говорится в публикации.

Также ISW пишет, что российские войска недавно провели миссии по инфильтрации на Купянском направлении.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 и 22 июня, показывают, как украинские войска наносят удары по российским позициям на севере Купянска и в северной Куриловке (к юго-востоку от Купянска) после того, как, по оценкам ISW, были российские миссии по инфильтрации», — добавляют аналитики.