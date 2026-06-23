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Войска РФ захватили Радьковку к северу от Купянска? Данные ISW

Фронт 08:15   23.06.2026
Елена Нагорная
Войска РФ захватили Радьковку к северу от Купянска? Данные ISW

Российские войска якобы недавно продвинулись к северу от Купянска Харьковской области. Такую информацию подал как факт американский Институт изучения войны (ISW).

При этом аналитики сослались на данные источника, информирующего о группировке войск РФ «Запад».

«22 июня источник заявил, что российские войска недавно захватили Радьковку (к северу от Купянска)», — говорится в публикации.

Также ISW пишет, что российские войска недавно провели миссии по инфильтрации на Купянском направлении.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 и 22 июня, показывают, как украинские войска наносят удары по российским позициям на севере Купянска и в северной Куриловке (к юго-востоку от Купянска) после того, как, по оценкам ISW, были российские миссии по инфильтрации», — добавляют аналитики.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 08:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска якобы недавно продвинулись к северу от Купянска Харьковской области, заявил американский Институт изучения войны (ISW).".