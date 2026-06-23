РФ имитирует бои у Казачьей Лопани и бьет рекорды по дронам в Волчанске — ISW

Войска РФ регулярно отправляют небольшие группы солдат для атак в направлении Казачьей Лопани, пытаясь создать иллюзию постоянных боев, а на Волчанском направлении фиксируют рекордное количество российских дронов, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, ограниченные наступательные операции оккупантов на севере и северо-востоке Харьковщины 21 и 22 июня не принесли им продвижения.

«Источник, сообщающий о российской группировке войск “Север”, утверждает, что войска РФ регулярно отправляют нескольких солдат для атак на Казачью Лопань, чтобы создать впечатление постоянных боев в этом районе. Источник отметил, что российские войска не продвинулись дальше северной окраины населенного пункта за последние несколько месяцев (с конца апреля) и не закрепились в этом районе», — отмечают в ISW.

На Волчанском направлении войска РФ используют рекордно большое количество дронов, пишут аналитики со ссылкой на данные украинского оператора беспилотных авиационных систем.

«22 июня он сообщил, что в этом районе одна из самых высоких плотностей дронов на квадратный километр на фронте… Оператор дронов добавил, что российские войска использовали Волчанское направление для испытания новых систем и тактик, таких как оптоволоконные дроны, нападения на мотоциклах и инфильтрации», — добавляют в ISW.