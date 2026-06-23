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РФ імітує бої біля Козачої Лопані та б’є рекорди за дронами у Вовчанську – ISW

Фронт 07:49   23.06.2026
Олена Нагорна
РФ імітує бої біля Козачої Лопані та б’є рекорди за дронами у Вовчанську – ISW

Війська РФ регулярно відправляють невеликі групи солдатів для атак у напрямку Козачої Лопані, намагаючись створити ілюзію постійних боїв, а на Вовчанському напрямку фіксують рекордну кількість російських дронів, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, обмежені наступальні операції окупантів на півночі та північному сході Харківщини 21 та 22 червня не принесли їм просування.

«Джерело, що повідомляє про російське угруповання військ “Північ”, стверджує, що війська РФ регулярно відправляють кількох солдатів для атак на Козачу Лопань, щоб створити враження постійних боїв у цьому районі. Джерело зазначило, що російські війська не просунулися далі за північну околицю населеного пункту за останні кілька місяців (з кінця квітня) і не закріпилися в цьому районі», — зазначають в ISW.

На Вовчанському напрямку війська РФ використовують рекордно велику кількість дронів, пишуть аналітики з посиланням на дані українського оператора безпілотних авіаційних систем.

«22 червня він повідомив, що в цьому районі одна з найвищих щільностей дронів на квадратний кілометр на фронті… Оператор дронів додав, що російські війська використовували Вовчанський напрямок для випробування нових систем і тактик, таких як оптоволоконні дрони, напади на мотоцикли та інфільтрації», — додають в ISW.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 07:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ регулярно відправляють невеликі групи солдатів для атак у напрямку Козачої Лопані, намагаючись створити ілюзію постійних боїв.".