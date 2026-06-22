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Новая угроза: Харьков атакуют FPV «Велес», которые могут сами выбирать цели

Происшествия 20:23   22.06.2026
Елена Нагорная
Новая угроза: Харьков атакуют FPV «Велес», которые могут сами выбирать цели Фото: «Суспільне Харків»

Четыре случая применения дрона «Велес» по Харькову зафиксировали правоохранители. Это разновидность FPV, которая управляется с помощью радиосигнала, но в случае потери связи с оператором способна выбирать цели для ударов в автоматическом режиме. Первый такой дрон прилетел по гаражному кооперативу 16 июня, третий и четвертый случаи были 21-го числа — в Салтовском и Киевском районах.

Прокуроры в ходе осмотра места происшествия изъяли дрон. Сверху к нему была примотана батарея, а снизу — боевая часть, рассказал «Суспільному» о первом «прилете» руководитель областной прокуратуры Юрий Папуша.

«Он дистанционный, он был без использования оптоволокна, то есть управлялся с помощью радиосигнала. У нас есть видео с этого дрона, когда оператор управляет им, он летит над Харьковом, фиксирует разные цели. На экране есть изображение, что теряется сигнал оператора с этим дроном, и в момент, когда этот сигнал теряется, оператор переводит этот дрон в автоматический режим», — отметил Папуша.

Видео: «Суспільне Харків»

И именно в автоматическом режиме целью был выбран гаражный кооператив, продолжил руководитель облпрокуратуры.

«Дрон его выбрал, исходя из тех фотографий, тех карт, которые были записаны в его память. В дронах типа FPV есть микрочипы, на которые записываются карты местности, определенные фотографии, и дрон, переходя в автоматический режим, выбирает один из тех объектов, которые у него уже записаны в памяти», — пояснил Папуша.

«Поэтому в таких случаях довольно сложно прогнозировать, в какой именно части города может произойти поражение того или иного объекта, или какой объект враг выберет себе в качестве цели», — добавил он.

По данным облпрокуратуры, в целом РФ применила FPV-дроны для нанесения ударов по Харькову более 20 раз. Только 21 и 22 июня было восемь попаданий в городе и его окрестностях

Как сообщала МГ «Объектив», с 15 по 21 июня ВС РФ атаковали Харьков 20 раз. Кроме КАБов и FPV, в ход шли баллистические ракеты «Искандер», «Шахеды» и «Молнии».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2026 в 20:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре случая применения дрона «Велес» по Харькову зафиксировали правоохранители.".