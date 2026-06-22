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До +30, але в Західній Європі ще спекотніше: погода в Харкові на 23 червня

Погода 21:55   22.06.2026
Олена Нагорна
До +30, але в Західній Європі ще спекотніше: погода в Харкові на 23 червня

У вівторок, 23 червня, на Харківщині – мінлива хмарність. У Харкові вночі прогнозують невеликий дощ, вдень без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть 17–19 градусів, удень – 27–29, повідомляє Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 14–19 градусів, удень – 25–30.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

За даними синоптикині Наталки Діденко, цього тижня у більшості країн Західної Європи пануватиме сильна спека. Найбільше від неї потерпатимуть Франція та Іспанія, де стовпчики термометрів сягатимуть і навіть перевищуватимуть +40.

«Впродовж тижня спека охопить практично всі європейські країни, окрім скандинавських. Тому порада усім, хто перебуває не в Україні чи хто збирається у подорож — вже подумати, як краще захиститися від надмірних градусів. Бо спека якраз зупиниться перед нашими кордонами і не наважиться їх перетнути», — пише Діденко.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 21:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 23 червня, на Харківщині – мінлива хмарність. У Харкові вночі прогнозують невеликий дощ, вдень без опадів.".