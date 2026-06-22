До +30, но в Западной Европе еще жарче: погода в Харькове и области на 23 июня

Во вторник, 23 июня, на Харьковщине — переменная облачность. В Харькове ночью прогнозируют небольшой дождь, днём осадков не ожидается.

В Харькове ночью термометры покажут 17–19 градусов, днем – 27–29, сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 14–19 градусов, днем – 25–30.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

По данным синоптика Натальи Диденко, на этой неделе в большинстве стран Западной Европы будет царить сильная жара. Больше всего от нее пострадают Франция и Испания, где столбики термометров будут достигать и даже превышать +40.

«В течение недели жара охватит практически все европейские страны, кроме скандинавских. Поэтому совет всем, кто находится за пределами Украины или собирается в путешествие, — уже сейчас подумать, как лучше защититься от чрезмерной жары. Ведь жара как раз остановится перед нашими границами и не решится их пересечь», — пишет Диденко.