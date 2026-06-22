Июнь на Харьковщине удивляет: дожди были, а засуха усиливается

В центральных и северных районах Харьковской области из-за дефицита дождей под озимыми культурами продолжила развиваться засуха, начавшаяся еще в первых числах месяца.

Итоги второй декады июня подвел Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей. В это время на Харьковщине шли неравномерные (от умеренных до незначительных) дожди, временами с грозами и шквалами.

«Условия для вегетации поздних технических культур на большей части области, которые в июне имели небольшие требования к влаге ввиду их фазы развития, складывались удовлетворительно», — отметили специалисты.

При этом прохладная дождливая погода была малоблагоприятным фактором для развития теплолюбивых сельскохозяйственных культур.