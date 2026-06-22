Червень на Харківщині дивує: дощі були, а посуха посилюється

У центральних та північних районах Харківської області через дефіцит дощів під озимими культурами продовжила розвиватися посуха, що почалася ще на початку місяця.

Підсумки другої декади червня підбив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей. У цей час на Харківщині йшли нерівномірні (від помірних до незначних) дощі, часом з грозами та шквалами.

“Умови для вегетації пізніх технічних культур на більшій частині області, які у червні мали невеликі вимоги до вологи зважаючи на їхню фазу розвитку, складалися задовільно”, – зазначили фахівці.

При цьому прохолодна дощова погода була малосприятливим фактором для розвитку теплолюбних сільськогосподарських культур.