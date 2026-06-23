Новости Харькова — главное за 23 июня: защита города от дронов, эвакуация

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

13:30

Новый скандал с 14 ОМБр, воюющей на Купянщине: родные воинов снова жалуются

Родные бойцов 14-й ОМБр имени князя Романа Великого, которая воюет на Купянском направлении, вновь заявляют о «крайне сложных условиях бойцов». Руководство бригады уже прокомментировало эту информацию.

О ситуации стало известно из сети Threads.

«По словам родных, военнослужащие 14-й ОМБр находятся на позициях с октября 2025 года, хотя ротацию обещали гораздо раньше. Сейчас бойцы оказались в очень сложных условиях. Родные просят об огласке и помощи в распространении информации», — пишет автор, которая добавила видео бойцов.

В 14 ОМБр на это заявление отреагировали. Говорят: командование бригады осведомлено об имеющихся сложностях и держит ситуацию на постоянном контроле. Детальнее.

12:29

Утром 23 июня по Харькову ударили два БпЛА типа «Молния». В результате обстрелов есть повреждения, информирует областная прокуратура

Первый удар произошел около 04:45, его зафиксировали в Киевском районе. Из-за «прилета» повреждены остекление жилых домов и автомобили. Пострадавших нет.

Ориентировочно в 04:10 БпЛА атаковал Немышлянский район. В результате попадания в дорожное покрытие поврежден фасад и выбиты окна здания хлебопекарного комплекса.

Кроме этого, накануне, 22 июня, под ударом вражеских дронов была область. Около 22:40 российские военные атаковали FPV-дроном село Грушевка Купянского района. В результате удара погиб 35-летний мужчина.

В тот же день около 17:40 БпЛА «Молния» ударила по Богодухову. Повреждено здание магазина. Пострадали три работника. А днем ​​беспилотник попал по территории коммунального предприятия. Ранения получили четверо сотрудников. Предварительно, враг тоже применил «Молнию».

12:07

Армия РФ дронами атаковала Дергачевщину — ранен мотоциклист, повреждено авто

Как сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, около 8:00 россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданского жителя Цуповки, который ехал на мотоцикле по дороге Дергачи – Казачья Лопань. 58-летний мужчина получил серьезные ранения. Его госпитализировали в одну из харьковских больниц.

Ранее, в 2:15, FPV-дрон попал в гражданский автомобиль в селе Русская Лозовая. Транспортное средство было припарковано возле частного дома. В машине и рядом с ней в момент взрыва никого не было, благодаря чему обошлось без жертв.

11:18

На ближайшем заседании Совета обороны Харьковщины планируют объявить эвакуацию из поселка Шевченково Купянского района

Начальник ХОВА Олег Синегубов подчеркнул, что хотя линия фронта остается стабильной и не сдвинулась, россияне используют для ударов по гражданской инфраструктуре новые технологии, в частности дроны на оптоволокне.

«Конечно, безопасность людей должна быть на первом месте, поэтому мы расширяем зону эвакуации. Скорее всего, на ближайшем Совете обороны области будем объявлять эвакуацию из населенного пункта Шевченково, это Купянское направление. Конечно, сначала будем вывозить детей, дальше будем вывозить гражданское взрослое население», — отметил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

11:00

Антидроновые сетки могут начать устанавливать вглубь Харькова — Синегубов

По словам начальника ХОВА, готовых мировых образцов защиты от FPV-дронов нет, поэтому Украина самостоятельно строит первую линию подобной обороны, сочетая пассивные средства с активными.

«Мы должны привлекать самые активные образцы, то, что мы фактически и делаем. Ну и плюс пассивная защита, антидроновые сетки. Это уже окраины Харькова, это уже наша реальность. Окружная дорога и дальше, возможно, будем защищать вглубь города в том числе», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он добавил, что благодаря развертыванию систем РЭБ совместно с Минобороны и донорами есть конкретные результаты: до города долетают лишь единичные БпЛА, большинство гасится на подлете. В то же время армия РФ продолжает испытывать новые модели дронов, а ее главной целью, согласно перехватам, остается террор гражданских.

09:11

Ракеты ударили по Васищево — ГСЧС

ГСЧС и ХОВА проинформировали о последствиях российских обстрелов за сутки.

«В поселке Васищево Харьковского района в результате ракетных обстрелов горели конструктивные элементы складского здания и стеллажи на площади 80 м кв.» — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Обошлось без пострадавших. Больше всего в области от российских ударов досталось Богодуховскому району — в Богодухове, по данным спасателей, пострадали девять человек.

Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что в области в результате российских обстрелов есть погибший — 40-летний мужчина в селе Грушевка Кондрашовской громады (в Купянском районе).

08:41

За прошедшие сутки военные РФ 14 раз шли в атаки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Вильча, Казачья Лопань, Симоновка, Покаляное, Бочковое, Колодезное и в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении россияне дважды атаковали в направлении Кучеровки и Глушковки.

08:00

РФ имитирует бои у Казачьей Лопани и бьет рекорды по плотности дронов на Волчанском направлении — ISW

Войска РФ регулярно отправляют небольшие группы солдат для атак в направлении Казачьей Лопани, пытаясь создать иллюзию постоянных боев. По данным источника, на который ссылаются аналитики, оккупанты не продвинулись дальше северной окраины поселка и не закрепились в этом районе еще с конца апреля.

В то же время на Волчанском направлении зафиксировано рекордное количество российских дронов. Украинский оператор БпЛА отметил, что здесь наблюдается одна из самых высоких плотностей дронов на квадратный километр по всей линии фронта.

В целом 21 и 22 июня наступательные операции россиян на севере Харьковщины успеха не имели.

07:17

Ночью был ракетный удар по пригороду Харькова, уже утром город атаковал БпЛА

Взрывы слышали в Харькове около 01:00. Вскоре мэр Игорь Терехов проинформировал о попадании двух ракет в Слободском районе и предупредил о группе ударных беспилотников.

Информация об ударе по городу двух ракет не подтвердилась. По данным Терехова, ракета была одна и прилетела она за пределами Харькова. Удар по пригороду подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.

Уже после 04:30 было зафиксировано попадание БпЛА «Молния» в Киевском районе города. О последствиях этого удара не информировали.

Воздушные тревоги в течение ночи объявляли в Харькове четыре раза: с 22:11 до 23:55, с 00:38 до 02:30, с 02:49 до 03:12, с 04:17 до 05:21.