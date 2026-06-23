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Эвакуацию объявят вскоре из поселка Шевченково на Харьковщине — ХОВА (видео)

Записано 11:09   23.06.2026
Елена Нагорная
Эвакуацию объявят вскоре из поселка Шевченково на Харьковщине — ХОВА (видео)

На ближайшем заседании Совета обороны Харьковщины планируют объявить эвакуацию из поселка Шевченково Купянского района, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, вся 20-километровая зона у границы и линии фронта сейчас является зоной активного поражения.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Синегубов подчеркнул, что хотя линия фронта остается стабильной и не сдвинулась, россияне используют для ударов по гражданской инфраструктуре новые технологии, в частности дроны на оптоволокне.

«Конечно, безопасность людей должна быть на первом месте, поэтому мы расширяем зону эвакуации. Скорее всего, на ближайшем Совете обороны области будем объявлять эвакуацию из населенного пункта Шевченково, это Купянское направление. Конечно, сначала будем вывозить детей, дальше будем вывозить гражданское взрослое население», — проинформировал глава ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 11:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На ближайшем заседании Совета обороны Харьковщины планируют объявить эвакуацию из поселка Шевченково Купянского района, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".