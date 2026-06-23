Евакуацію оголосять незабаром із селища Шевченкове на Харківщині (відео)

На найближчому засіданні Ради оборони Харківщини планують оголосити евакуацію із селища Шевченкове Куп’янського району, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вся 20-кілометрова зона біля кордону та лінії фронту зараз є зоною активного ураження.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Синєгубов підкреслив, що хоча лінія фронту залишається стабільною і не посунулася, росіяни використовують для ударів по цивільній інфраструктурі нові технології, зокрема дрони на оптоволокні.

«Звичайно, безпека людей має бути на першому місці, тому ми розширюємо зону евакуації. Скоріше за все, на найближчій Раді оборони області будемо оголошувати евакуацію з населеного пункту Шевченкове, це Куп’янський напрямок. Звичайно, спочатку будемо вивозити дітей, далі будемо вивозити цивільне доросле населення», — зазначив очільник ХОВА.