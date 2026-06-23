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Больше всего атак РФ за сутки было в районе Волчанска — Генштаб ВСУ

Происшествия 08:32   23.06.2026
Елена Нагорная
Больше всего атак РФ за сутки было в районе Волчанска — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские военные 14 раз шли в атаки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Вильча, Казачья Лопань, Симоновка, Покаляное, Бочковое, Колодезное и в районе населенного пункта Старица.


На Купянском направлении россияне дважды атаковали в направлении Кучеровки и Глушковки.

Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1390 человек. Также уничтожены семь боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, одна реактивная система залпового огня, семь наземных робототехнических комплексов, 1851 беспилотный летательный аппарат, 626 единиц автомобильной и восемь единиц специальной техники врага.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 08:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки российские военные 14 раз шли в атаки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.".