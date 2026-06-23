Найбільше атак ЗС РФ за добу було в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські військові 14 разів йшли в атаки в Харківській області, повідомив в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів атакував позиції українських підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця.





На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували в напрямку Кучерівки та Глушківки.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1390 осіб. Також знешкоджено сім бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, сім наземних робототехнічних комплексів, 1851 безпілотний літальний апарат, 626 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога.