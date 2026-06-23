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Найбільше атак ЗС РФ за добу було в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ

Події 08:32   23.06.2026
Олена Нагорна
Найбільше атак ЗС РФ за добу було в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські військові 14 разів йшли в атаки в Харківській області, повідомив в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів атакував позиції українських підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця.



На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували в напрямку Кучерівки та Глушківки.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1390 осіб. Також знешкоджено сім бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, сім наземних робототехнічних комплексів, 1851 безпілотний літальний апарат, 626 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога.

Читайте також: РФ імітує бої біля Козачої Лопані та б’є рекорди за дронами у Вовчанську – ISW

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 08:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби російські військові 14 разів йшли в атаки в Харківській області, повідомив в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.".