Сьогодні 21 червня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні – Міжнародний день батька та День батька в Україні. 21 червня 1782 року нинішню столицю Таїланду – Бангкок. У 1804-му вчений Смітсон Теннант заявив про відкриття двох нових металів: іридію та осмію. У 1893-му розпочало роботу перше колесо огляду – його змонтували для Всесвітньої виставки в Чикаго. У 1913-му перша жінка зробила стрибок з парашутом. У 1971-му на Дніпровщині знайшли золоту пектораль скіфського царя. У 2003-му Леннокс Льюїс технічним нокаутом переміг Віталія Кличка. А у 2022-му армія РФ влучили ракетою до депо Харківського метрополітену на Салтівці.

Свята та пам’ятні дати 21 червня

21 червня в Україні – День працівника служби контролю за регульованими цінами та День пекторалі з Товстої Могили.

Третя неділя червня – це Міжнародний день батька та День батька в Україні.

Сьогодні – День літнього сонцестояння та День денного світла.

Також відзначають: День солідарності атеїстів, Всесвітній день гуманізму, Всесвітній день рукостискання, Свято музики, Міжнародний день йоги, Всесвітній день гідрографії, Всесвітній день жирафа, Міжнародний день скейтбордингу, Міжнародний день футболки, Міжнародний день квітки, День селфі та Всесвітній день миру та молитви (обидва відзначають у День літнього сонцестояння), День вина “Ламбруско”.

21 червня в історії

21 квітня 1782 року вважається датою заснування Бангкока – столиці Таїланду. Докладніше.

21 червня 1804 року вчений Смітсон Теннант у звіті Лондонському королівському товариству повідомив про відкриття двох нових металів: іридію та осмію. Докладніше.

21 червня 1893 року розпочало роботу перше у світі механізоване колесо огляду. Його створили як експонат Всесвітньої виставки у Чикаго. Докладніше.

21 червня 1913 року перша жінка зробила стрибок із парашутом. Докладніше.

21 червня 1971 року зроблено одну з найвідоміших та найунікальніших археологічних знахідок в Україні. Докладніше.

21 червня 2003 року чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBO, WBC та The Ring Леннокс Льюїс переміг технічним нокаутом Віталія Кличка. Докладніше.

21 червня 2022 року армія РФ влучила ракетою в депо Харківського метрополітену на Салтівці.

Церковне свято 21 червня

21 червня вшановують пам’ять мученика Юліана Тарсійського. Докладніше.

Народні прикмети

Гроза 21 червня віщує тривалу негоду.

Якщо в небі з’явилася веселка, то встановиться ясна погода;

Якщо після дощу світить яскраве сонце, то до вечора знову дощитиме.

Що не можна роботи 21 червня

Не можна ламати або рубати гілки липи.

Не можна лаятися з близькими людьми.

Не можна відмовляти в милостині та допомозі тим, хто просить.