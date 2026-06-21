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Сегодня 21 июня 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   21.06.2026
Оксана Горун
Сегодня 21 июня 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня – Международный день отца и День отца в Украине. 21 июня в 1782 году основали нынешнюю столицу Таиланда – Бангкок. В 1804-м  ученый Смитсон Теннант заявил об открытии двух новых металлов: иридия и осмия. В 1893-м начало работу первое колесо обозрения – его смонтировали для Всемирной выставки в Чикаго. В 1913-м первая женщина совершила прыжок с парашютом. В 1971-м на Днепропетровщине нашли золотую пектораль скифского царя. В 2003-м Леннокс Льюис техническим нокаутом победил Виталия Кличко. А в 2022-м армия РФ попала ракетой в депо Харьковского метрополитена на Салтовке.

Праздники и памятные даты 21 июня

21 июня в Украине – День работника службы контроля за регулируемыми ценами и День пекторали из Толстой Могилы.

Третье воскресенье июня – это Международный день отца и День отца в Украине.

Сегодня – День летнего солнцестояния и День дневного света.

Также отмечают: День солидарности атеистов, Всемирный день гуманизма, Всемирный день рукопожатия, Праздник музыки, Международный день йоги, Всемирный день гидрографии, Всемирный день жирафа, Международный день скейтбординга, Международный день футболки, Международный день цветка, День селфи и Всемирный день мира и молитвы (оба отмечают в День летнего солнцестояния), День вина «Ламбруско».

21 июня в истории

21 апреля 1782 года считается датой основания Бангкока – столицы Таиланда. Подробнее.

21 июня 1804 года ученый Смитсон Теннант в отчете Лондонскому королевскому обществу сообщил об открытии двух новых металлов: иридия и осмия. Подробнее.

21 июня 1893 года начало работу первое в мире механизированное колесо обозрения. Его создали как экспонат Всемирной выставки в Чикаго. Подробнее.

Первое колесо обозрения в Чикаго
Фото: The New York Times

21 июня 1913 года первая женщина совершила прыжок с парашютом. Подробнее.

21 июня 1971 года сделана одна из самых известных и уникальных археологических находок в Украине. Подробнее.

21 июня 2003 года чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBO, WBC и The Ring Леннокс Льюис победил техническим нокаутом Виталия Кличко. Подробнее.

21 июня 2022 года армия РФ попала ракетой в депо Харьковского метрополитена на Салтовке.

Церковный праздник 21 июня

21 июня чтят память мученика Иулиана Тарсийского. Подробнее.

Народные приметы

Гроза 21 июня предвещает длительную непогоду.

Если в небе появилась радуга, то установится ясная погода.

Если после дождя светит яркое солнце, то к вечеру вновь будет дождь.

Что нельзя делать 21 июня

Нельзя ломать или рубить ветки липы.

Нельзя ругаться с близкими людьми.

Нельзя отказывать в подаянии и помощи просящим.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня – Международный день отца и День отца в Украине. 21 июня в 1782 году основали нынешнюю столицу Таиланда – Бангкок".