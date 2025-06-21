Сегодня 21 июня: какой праздник и день в истории

21 июня – День летнего солнцестояния. В этот день 1782 года основали нынешнюю столицу Таиланда – Бангкок. В 1804-м ученый Смитсон Теннант заявил об открытии двух новых металлов: иридия и осмия. В 1893-м начало работу первое колесо обозрения – его смонтировали для Всемирной выставки в Чикаго. В 1913-м первая женщина совершила прыжок с парашютом. В 1971-м на Днепропетровщине нашли золотую пектораль скифского царя. В 2003-м Леннокс Льюис техническим нокаутом победил Виталия Кличко. А в 2022-м армия РФ попала ракетой в депо Харьковского метрополитена на Салтовке.

Праздники и памятные даты 21 июня

21 июня в Украине – День работника службы контроля за регулируемыми ценами и День пекторали из Толстой Могилы.

Сегодня – День летнего солнцестояния и День дневного света.

Также отмечают: День солидарности атеистов, Всемирный день гуманизма, Всемирный день рукопожатия, Праздник музыки, Международный день йоги, Всемирный день гидрографии, Всемирный день жирафа, Международный день скейтбординга, Международный день серфинга (третья суббота июня), Международный день футболки, Международный день медлительности, Международный день цветка, День селфи и Всемирный день мира и молитвы (оба отмечают в День летнего солнцестояния).

21 июня в истории

21 апреля 1782 года считается датой основания Бангкока – столицы Таиланда. В этот день здесь по приказу первого короля Сиама Рама I установили так называемый «Лак Муанг» – городской столб. Сейчас подобные можно увидеть в большинстве городов Таиланда (в основном в храмах). Считается, что Лак Муанг в Бангкоке стал первым в стране, и он же был первым сооружением в новой столице – дворец и другие здания построили позже. Официальное название Бангкока на тайском — Крунг Тхеп Маха Накхон, оно внесено в книгу рекордов Гиннесса как самое длинное «имя города» на планете. Сами тайцы, в отличие от европейцев, называют свою столицу Крунгтеп – сокращенно от первоначального полного названия. Сейчас это город с населением около 10 млн человек (по состоянию на 2024 год) – то есть в нем проживает 13% всех тайцев. Еще более 17,4 млн человек (25% населения Таиланда) живут в столичном регионе вокруг Бангкока.

«Сейчас город является региональной силой в сфере финансов, бизнеса и поп-культуры. Это международный центр транспорта и здравоохранения, а также центр искусства, моды и развлечений. Город известен своей уличной жизнью и достопримечательностями, а также кварталами красных фонарей. Большой дворец и буддийские храмы, включая Ват Арун и Ват Пхо, контрастируют с другими туристическими достопримечательностями, такими как ночная жизнь на Каосан-роуд и Патпонг. Бангкок является одним из лучших туристических направлений мира и постоянно входит в список самых посещаемых городов мира в нескольких международных рейтингах», — пишет о столице Таиланда англоязычная Википедия.

21 июня 1804 года ученый Смитсон Теннант в отчете Лондонскому королевскому обществу сообщил об открытии двух новых металлов: иридия и осмия. Подробнее.

21 июня 1893 года начало работу первое в мире механизированное колесо обозрения. Его создали как экспонат Всемирной выставки в Чикаго. Подробнее.

21 июня 1913 года первая женщина совершила прыжок с парашютом. Подробнее.

21 июня 1971 года сделана одна из самых известных и уникальных археологических находок в Украине. На Днепропетровщине в кургане Толстая Могила обнаружили нагрудное украшение скифского царя IV века до н. е. – золотую пектораль. Подробнее.

21 июня 2003 года чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBO, WBC и The Ring Леннокс Льюис победил техническим нокаутом Виталия Кличко. Подробнее.

21 июня 2022 года армия РФ попала ракетой в депо Харьковского метрополитена на Салтовке.

Церковный праздник 21 июня

21 июня чтят память мученика Иулиана Тарсийского. Подробнее.

Народные приметы

Гроза 21 июня предвещает длительную непогоду.

Если в небе появилась радуга, то установится ясная погода.

Если после дождя светит яркое солнце, то к вечеру вновь будет дождь.

Что нельзя делать 21 июня

Нельзя ломать или рубить ветки липы.

Нельзя ругаться с близкими людьми.

Нельзя отказывать в подаянии и помощи просящим.